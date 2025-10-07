Γκατούζο: «Ραγίζει η καρδιά μου με τη Γάζα, όμως πρέπει να παίξουμε με το Ισραήλ»

Iδιαίτερη είναι η ατμόσφαιρα που περιβάλει τον αγώνα για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Ιταλία και το Ισραήλ (14/10, 21:45) και ο ομοσπονδιακός προπονητής της «squadra azzurra» κλήθηκε να σχολιάσει όλη τη κατάσταση.

Αναλυτικά, τα όσα δήλωσε ο Τζενάρο Γκατούζο στη σημερινή συνέντευξη Τύπου:

«Θα προτιμούσα να αντιμετωπίσουμε μια τόσο σημαντική βραδιά προκριματικών με διαφορετική ατμόσφαιρα. Στο Μπέργκαμο υπήρχε ενθουσιασμός, αλλά στο Ούντινε η ατμόσφαιρα θα είναι δύσκολη. Θα υπάρχουν 5.000 άνθρωποι μέσα στο γήπεδο και 10.000 έξω. Το καταλαβαίνω αυτό, γιατί μου ραγίζει η καρδιά να βλέπω τόσους αθώους ανθρώπους και τόσα παιδιά να πεθαίνουν. Αλλά πρέπει να βγούμε εκεί έξω επειδή είναι καθήκον μας. Δεν μπορούμε να χάσουμε εξ ορισμού. Ελπίζω τα παιδιά να καταφέρουν να μην αφήσουν αυτό να τους επηρεάσει. Και να επικεντρωθούν στον στόχο.

Και πρέπει να το κερδίσουμε. Όλα είναι ακόμα ανοιχτά. Η ομάδα είναι σωματικά καλύτερη από ό,τι πριν από ένα μήνα. Αλλά πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι, να αισθανθούμε τον κίνδυνο και να προσεγγίσουμε τους αγώνες με καλύτερη νοοτροπία από ό,τι τον Σεπτέμβριο. Πολλά πράγματα έχουν γίνει καλά, αλλά υπάρχουν και πολλά που πρέπει να βελτιωθούν. Σίγουρα θα παίξουμε τον αγώνα με την Εσθονία με έναν τρόπο και τον αγώνα με την Ούντινε με άλλον».

Τέλος, ερωτήθηκε για τον αγώνα της Serie A, Μίλαν-Κόμο που θα γίνει στο Περθ με την άδεια της UEFA: «Δεν το βλέπω ως αρνητική εξέλιξη, το αντίθετο μάλιστα. Και καταλαβαίνω πλήρως τους συλλόγους που, αντιμέτωποι με πολύ επικερδείς προσφορές, αποφασίζουν να αδράξουν την ευκαιρία. Γενικά, ορισμένες συμφωνίες μπορούν να είναι ωφέλιμες για το ποδόσφαιρό μας».