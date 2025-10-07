Ανατροπή στην υπόθεση της δολοφονίας Κατσούρη: Ο Άρειος Πάγος ανασύρει τις ευθύνες των αστυνομικών

Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ» αποκάλυψε μια μεγάλη ανατροπή στην υπόθεση της δολοφονίας του Μιχάλη Κατσούρη.

Μετά από μηνυτήρια αναφορά απόστρατου ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ., ο Αρειος Πάγος ξανανοίγει τον φάκελο, για τις ευθύνες υψηλόβαθμων αστυνομικών, που κατηγορήθηκαν ότι, δεν απέτρεψαν την κάθοδο των Κροατών Χούλιγκανς και τη συμπλοκή, που οδήγησε στη δολοφονία του 29χρονου οπαδού της ΑΕΚ, Μιχάλη Κατσούρη, τον Αύγουστο του 2023, έξω από το γήπεδο Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η υπόθεση για τις ευθύνες των αξιωματικών είχε αρχειοθετηθεί μέχρι σήμερα δύο φορές κι ενώ ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί με βεβαιότητα ο δράστης της δολοφονίας.