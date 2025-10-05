Το 3/3 έκανε ο ΠΑΟΚ στην έδρα του Βόλου 2004 (0-5), παραμένοντας στην κορυφή της Womens Football League.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυναμικά στον αγωνιστικό χώρο, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό του και δείχνοντας τις προθέσεις του. Λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο 20λεπτο της αναμέτρησης, η Βαρδαλή εκμεταλλεύτηκε σύγχυση στην αντίπαλη άμυνα και με εύστοχο πλασέ μέσα από την περιοχή άνοιξε το σκορ, γράφοντας το 0-1 για τις «ασπρόμαυρες».

Οι παίκτριες του Δικεφάλου δεν άργησαν να διπλασιάσουν τα τέρματά τους. Μόλις ένα λεπτό αργότερα, στο 21′, η Γκούνη με εντυπωσιακή ανάποδη κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 0-2 και «παγώνοντας» το γήπεδο.

Η πίεση συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό, και στο 29′ η Αργυρίου πήδηξε πιο ψηλά απ’ όλους έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, σημειώνοντας με κεφαλιά το 0-3, δίνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα στον ΠΑΟΚ.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, η Γουίχι ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι και με ψύχραιμο σουτ από την άσπρη βούλα έγραψε το 0-4, σφραγίζοντας την απόλυτη κυριαρχία της ομάδας στο πρώτο μέρος.

Το επιθετικό κρεσέντο συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 60′, η Μήτκου με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ έξω από την περιοχή σημείωσε το 0-5, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του ΠΑΟΚ.