Αντρέ Όρτα: Από τον Ολυμπιακό... παγκίτης στη Β' Ισπανίας!

Ο Αντρέ Όρτα μετά την αποχώρηση του από τον Ολυμπιακό, τα βρίσκει «σκούρα» στη Β΄ Ισπανίας με την Αλμερία έχοντας καταγράψει μόλις τέσσερις συμμετοχές, όλες ως αλλαγή, ενώ σε τρία ματς έμεινε στον πάγκο!

Ο Αντρέ Όρτα, ο οποίος παραχωρήθηκε από την Μπράγκα στις προηγούμενες δύο σεζόν σε ισάριθμα διαφορετικά εξάμηνα στον Ολυμπιακό συνεχίζει για ακόμη μια φορά με την μορφή δανεισμού την καριέρα του στην Αλμερία, η οποία μετέχει στην Β΄ κατηγορία της Ισπανίας.



Στο συμβόλαιο του 28χρονου Πορτογάλου χαφ έχει προβλεφθεί ρήτρα αγοράς ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, αν και με τα μέχρι στιγμής πεπραγμένα του δύσκολα θα ενεργοποιηθεί από τον ισπανικό σύλλογο.



Ο ανταγωνισμός του Όρτα στον χώρο του κέντρου με τους Λόπι, Μπάμπα, Γκι Γκέντες και Σέλβι Κλουά είναι σκληρός με συνέπεια να μην έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στο πλάνο του Καταλανού τεχνικού Ρούμπι.



Είναι χαρακτηριστικό πως ο μέχρι πρότινος άσος του Ολυμπιακού έχει καταγράψει μόλις τέσσερις συμμετοχές, όλες ως αλλαγή με το 45λεπτο κόντρα στη Ρεάλ Βαγιαδολίδ να συνιστά την μεγαλύτερη χρονικά συμμετοχή του.

Στο επόμενο παιχνίδι στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Σεγούντα Ντιβιζιόν, ο Όρτα πέρασε στο δεύτερο ημίχρονο στη θέση του Γκανέζου Μπάμπα και στα 21 λεπτά που αγωνίστηκε θύμισε με την παρουσία του, τις καλές στιγμές του στον Ολυμπιακό σε ότι αφορά το δημιουργικό κομμάτι.



Αξίζει να σημειωθεί πως ο Όρτα σε τρία παιχνίδια έμεινε στον πάγκο, ενώ ο συνολικός χρόνος συμμετοχής του με την Αλμερία είναι μόλις 115 λεπτά.