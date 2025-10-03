Αναλαμβάνει την Αλ Ιτιχάντ ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Αλ Ιτιχάντ, για να διαδεχθεί τον Λοράν Μπλαν στον πάγκο των Σαουδαράβων.
Η Αλ Ιτιχάντ πρόσφερε στον Πορτογάλο προπονητή, συμβόλαιο διετούς διάρκειας, με τον Κονσεϊσάο να δίνει θετική απάντηση και πλέον αναμένεται να ταξιδέψει στην Σαουδική Αραβία για τις υπογραφές.
Ο Κονσεϊσάο μετά το ανεπιτυχές πέρασμά του από την Μίλαν, θέλει να κάνει το restart με την Αλ Ιτιχάντ να του προσφέρει την ευκαιρία, να δείξει ότι η θητεία του στους «ροσονέρι» ήταν μια κακή παρένθεση.
