Η Βαλένθια μηνύει το Netflix λόγω... Βινίσιους! (pic)

Ο Βινίσιους Ζούνιορ συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, όχι για τις ποδοσφαιρικές του επιδόσεις, αλλά για τα όσα ακολουθούν γύρω από το όνομά του. Αυτή τη φορά, αφορμή στάθηκε το νέο ντοκιμαντέρ του στο Netflix με τίτλο «Baila, Vini», που έφερε αντιδράσεις από τη Βαλένθια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Mundo Deportivo και της As, ο ισπανικός σύλλογος προχώρησε σε μήνυση κατά της πλατφόρμας streaming, διεκδικώντας αποζημίωση. Η ένστασή του αφορά σκηνές που προβάλλουν φιλάθλους του στο γήπεδο, τις οποίες χαρακτηρίζει παραπλανητικές. Η Βαλένθια υποστηρίζει ότι έχει ζητήσει εδώ και καιρό δημόσια διόρθωση χωρίς αποτέλεσμα, θεωρώντας ότι θίγεται το δικαίωμά της ως προς τον τρόπο παρουσίασης των γεγονότων.

Τα πλάνα προέρχονται από τον αγώνα της 21ης Μαΐου 2023 στο «Μεστάγια», όταν ο Βινίσιους κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση εις βάρος του.

Παρότι τότε πράγματι εντοπίστηκαν τρεις οπαδοί που καταδικάστηκαν με ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών και απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για δύο χρόνια, ο σύλλογος ισχυρίζεται πως στο μεγαλύτερο μέρος του γηπέδου δεν υπήρξε ρατσιστική συμπεριφορά.

Αντίθετα, όπως αναφέρει, οι περισσότεροι φώναζαν «ηλίθιε» και όχι «μαϊμού», όπως αποτυπώθηκε στους υπότιτλους που κυκλοφόρησαν σε βίντεο και αναπαράγονται στο ντοκιμαντέρ.

Έτσι, η κόντρα γύρω από το όνομα του Βινίσιους αποκτά νέα διάσταση, αυτή τη φορά έξω από τα γήπεδα και μέσα στις δικαστικές αίθουσες.