*Στον Ολυμπιακό θα κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να κρατήσουν τον Τσικίνιο και μετά το 2027, που εκπνέει το συμβόλαιό του. Ο Πορτογάλος άσος εννοείται θα επιθυμούσε να μείνει στο λιμάνι και λέγεται ότι αναμένονται σύντομα εξελίξεις. Ήδη οι πρώτες κουβέντες έχουν γίνει εδώ και καιρό. Υπάρχει ταύτιση απόψεων και διάθεση να προχωρήσουν χέρι-χέρι και μετά το 2027. (ΦΩΣ)

*Αυτό έλειπε να μη γινόταν ο… κακός χαμός στα επίσημα του «Έμιρεϊτς» από διάφορους ατζέντηδες και «κατασκόπους» ξένων ομάδων. Σύλλογοι από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και φυσικά την Αγγλία έχουν κλείσει θέση στο γήπεδο της Άρσεναλ για να παρακολουθήσουν την αυριανή αναμέτρηση. Η λογική λέει ότι οι περισσότεροι εξ αυτών δεν θα πάνε στο «Έμιρεϊτς» για να τσεκάρουν παίκτες της Άρσεναλ, αλλά του Ολυμπιακού. (ΦΩΣ)

*Στον Άρη έχουν παράπονα από τη διαιτησία του αγώνα με τον Πανσερραϊκό, έστω κι αν επίσημα δεν βγήκε κάτι προς τα έξω. Τα έχουν με τον Ευαγγέλου για τα σφυρίγματά του, αλλά και με τον VARίστα Τάσο Παπαπέτρου, ιδιαίτερα για μία φάση προς το φινάλε του αγώνα, όπου ζητούν πέναλτι (παίκτης του Πανσερραϊκού σπρώχνει τον Παναγίδη πάνω στον Πέδρο Άλβαρες και εκείνος πέφτει κάτω). Το βράδυ του Σαββάτου υπήρξε η σκέψη να βρει ανακοίνωση, αλλά αποφάσισαν να μην το κάνουν. (LIVE SPORT)

*Ο Καρέτσας έχει αγωνιστεί μόλις λίγα λεπτά με την Γκενκ τις τελευταίες δύο εβδομάδες και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον Γιοβάνοβιτς, ενόψει των αγώνων με Σκωτία και Δανία. Το θετικό είναι ότι υπάρχουν λύσεις. (LIVE SPORT)

*Οι συνεργάτες του Γιάννη Αλαφούζου που χειρίζονταν τις επαφές με προπονητές τις προηγούμενες ημέρες, έχουν διακόψει τις επικοινωνίες τους. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, το δίλημμα του Αλαφούζου είναι το Ρεμπρόφ ή Κόντης, το οποίο ίσως να απαντηθεί μόνο του ανάλογα με τις εξελίξεις στην υπόθεση του Ουκρανού. Επιπροσθέτως, ο Αλαφούζος φαίνεται πως έχει δεύτερες σκέψεις για τη συνεργασία με τον Φράνκο Μπαλντίνι και ίσως αναζητήσει κάτι διαφορετικό σε στελεχιακό επίπεδο, αφού ο Ιταλός θα περνά λίγο χρόνο στην Αθήνα και κινείται διαρκώς μεταξύ Λονδίνου και Γιοχάνεσμπουργκ. (LIVE SPORT)

*Η παρουσία του στην ΑΕΚ, οι επιδόσεις του στο γήπεδο, αλλά και η αναβάθμιση της εικόνας του στο διεθνές ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, φανερώνουν πως ο Νίκλας Ελίασον έχει μπει πλέον σε άλλη τροχιά. Ο Νίκολιτς τον βλέπει ως ένα πολυεργαλείο για την ομάδα, οι Σουηδοί τον θεωρούν απαραίτητο για την εθνική τους ομάδα, ενώ η αγορά εξακολουθεί να τον παρακολουθεί στενά. (ΩΡΑ)

