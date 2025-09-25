«Λύτρωσε» τη Λιλ ο Ζιρού, «απόδραση» Στεάουα στο ματς με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς! (vids)

Ο Γάλλος επιθετικός είχε και πάλι τη λύση για τους «Λιλουά», καθώς διαμόρφωσε το 2-1 επί της Μπραν στο 80', μια «μάχη» μεταξύ δύο αντιπάλων που θα βρεθούν στο δρόμο του ΠΑΟΚ. Από την άλλη μεριά, η ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους πέρασε «κυνικά» (0-1) από την Ολλανδία κόντρα στην επόμενη αντίπαλο του Παναθηναϊκού (2/10, 19:45) στη League Phase του Europa.

Στα παιχνίδια που άνοιξαν το... χορό στο σημερινό πρόγραμμα (25/9, 19:45) του Europa League, η Λιλ κατάφερε να «λυγίσει» με 2-1 την Μπραν στη Γαλλία, ενώ η Στεάουα Βουκουρεστίου «άντεξε» και επικράτησε 0-1 στην έδρα της Γκόου Αχέντ Ίγκλις.

Ο Ιγκαμάνε άνοιξε το σκορ για τη Λιλ στο 54', όμως ένα λάθος στην άμυνα έφερε το 1-1 για την Μπραν στο 60' χάρη σε διαγώνιο σουτ του Μάγκνουσον, στην πρώτη τελική εντός εστίας των Νορβηγών. Ο Ζιρού πέρασε ως αλλαγή στο 67' και στο 80' «λύτρωσε» την ομάδα του Μπρούνο Ζενεσιό για το 2-1, «αγγίζοντας» και το 3-1 στις καθυστερήσεις.



Ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στη Γαλλία για να παίξει με τη Λιλ στις 23 Οκτωβρίου (22:00), ενώ θα υποδεχθεί την Μπραν στην Τούμπα στις 27 Νοεμβρίου (19:45), δυο σκληροτράχηλες ομάδες.

Στην Ολλανδία, η Γκόου Αχέντ Ίγκλις είχε το 73% από την κατοχή της μπάλας και 17(7) τελικές, όμως η Στεάουα Βουκουρεστίου του Ηλία Χαραλάμπους βρήκε το γκολ μόλις στο 13ο λεπτό χάρη στον Μικουλέσκου, άντεξε και έφυγε με το πολύτιμο 0-1 από την έδρα μιας ομάδας που την ερχόμενη Πέμπτη (2/10, 19:45) θα παίξει με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.