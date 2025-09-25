Στην κόψη του γκολ

Αν έμπαινε αυτό του Τσάλοβ ή του Καμαρά στο φινάλε, η ιστορία θα γραφόταν διαφορετικά για τον ΠΑΟΚ που ζει το τελευταίο διάστημα έναν... εφιάλτη μπροστά από την εστία.

Ο Παβλένκα ήταν... κύριος και ενδεχομένως ο μόνος που δεν «ελέγχεται» και δη στην Ευρώπη. Οι υπόλοιποι με γνώμονα την ατάκα του Γιάννη Μιχαηλίδη στην κάμερα της Cosmote πως «και οι έντεκα κάνουμε άμυνα», συνεπώς και επίθεση, μπαίνουν στο μικροσκόπιο για το τι δεν πάει καλά...

Η πρώτη ανάγνωση είναι ξεκάθαρη και συζητιέται από το περασμένο Σάββατο, μετά το ματς με τον Παναιτωλικό. Το εύκολο γκολ αγνοείται... Τρομακτικές ευκαιρίες περνούν και χάνονται. Ο ΠΑΟΚ της καλύτερης επίθεσης, του πλουραρισμού, δεν νιώθει πλέον άνετα μπροστά από την εστία του αντιπάλου. Είναι θέμα τύχης; Αυτοπεποίθησης; Συνολικής λειτουργίας;

Γιατί οι αριθμοί δείχνουν πως ο ΠΑΟΚ επενδύει στη δημιουργία από τα άκρα, αλλά περιμένει πολλά παραπάνω από τα βαριά «χαρτιά» του. Οι Ισραηλινοί «διάβασαν» με λεπτομέρεια τον ΠΑΟΚ. Έκλεισαν τον άξονα, αναγκάζοντας την ομάδα του Λουτσέσκου να στραφεί στα άκρα. Όπως και απέναντι στον Παναιτωλικό, το δίδυμο Μπάμπα–Τάισον «μέτρησε» 5 σέντρες, καμία εκ των οποίων επιτυχημένη, κάτι το οποίο έγινε και απέναντι στη Μακάμπι. Δεν πρόσφεραν σε δημιουργία τα ανεβάσματα του Μπάμπα, δύο άστοχες προσπάθειες από τον Βραζιλιάνο, και αυτόματα η ανάπτυξη «έγειρε» προς τα δεξιά.

Και από εκείνη την πλευρά όμως με Κένι - Ζίβκοβιτς, τα νούμερα δεν είναι καλά για τους Θεσσαλονικείς: μόλις 2/18 εύστοχες σέντρες (11%), γεγονός που έδινε στη Μακάμπι την άνεση να ελέγχει τον ρυθμό. Η εικόνα άλλαξε δεδομένα όταν μπήκε στο γήπεδο ο Ντεσπόντοφ. Ο Βούλγαρος εξτρέμ διαθέτει στην παρούσα φάση την πιο «καθαρή» σκέψη, με 3/6 εύστοχες σέντρες (50%), την ίδια στιγμή που όλοι οι υπόλοιποι συμπαίκτες του είχαν 3/23. Μαζί με τον Καμαρά έδωσαν «ανάσα» στην ανάπτυξη, αλλά και λύσεις στην κάθετη κίνηση που τόσο έλειπαν στο πρώτο κομμάτι του αγώνα.

Πάμε και στα επιμέρους στατιστικά μπροστά...

Προφανώς, αν στο φινάλε ο ΠΑΟΚ έβρισκε το γκολ που τόσο έψαχνε, τίποτα από τα παραπάνω δεν θα είχε σημασία. Θεωρητικά, η τύχη θα του επέστρεφε έστω το μίνιμουμ απ’ όσα του έχει στερήσει τελευταία. Η ουσία, όμως, είναι πως ακόμη και σε αυτές τις μέρες με… σκιά, όταν τα «βαριά χαρτιά» του δεν μπορούν να τον σηκώσουν, ο Δικέφαλος έβγαλε περισσότερη ενέργεια στο επιθετικό τρίτο, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 18 τελικές προσπάθειες έναντι 9 της Μακάμπι.

Παρά την ποσοτική υπεροχή, ο ΠΑΟΚ είχε μόλις 3 σουτ στην εστία, τη στιγμή που η ισραηλινή ομάδα με τις μισές περίπου ευκαιρίες κατέγραψε 4, δείχνοντας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις λιγοστές επισκέψεις της στην περιοχή του Παβλένκα. Στα σουτ εκτός στόχου, οι ασπρόμαυροι είχαν 8 έναντι 4 των Ισραηλινών, ενώ στα μπλοκαρισμένα, η Μακάμπι σταμάτησε 6 προσπάθειες, με τον ΠΑΟΚ να μετράει μόλις 2. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο MVP της Μακάμπι, Ρόι Μισπάτι, έκανε λόγο για «ένα από τα καλύτερα ματς της καριέρας του».

Συνολικά, ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε σε όγκο φάσεων και παραγωγή, αλλά υστέρησε στην ποιότητα των τελικών εκτελέσεων, με αποτέλεσμα η Μακάμπι, παρά τις λιγότερες προσπάθειες, να είναι πιο απειλητική στην εστία. Χαρακτηριστικό είναι πως οι Θεσσαλονικείς έκλεισαν το ματς με τα xG στο 1.4 ενώ οι Ισραηλινοί στο 1.5.

Δυνάμεις και ενέργεια μέχρι τέλους

Εκεί που αξίζει να σταθεί κανείς γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι το γεγονός πως ο ΠΑΟΚ δεν εγκαταλείπει και δεν υπολείπεται δυνάμεων μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Ναι, στη μεγάλη εικόνα του ματς κυριαρχεί η αστοχία, οι σέντρες που θα μπορούσαν να είναι σαφώς πιο εύστοχες, καθώς οι ευκαιρίες που προηγήθηκαν από τον αντίπαλο, αλλά αξίζει να παρατηρήσει κανείς το μοτίβο που ακολούθησε η Μακάμπι στο β΄μέρος, αντιλαμβανόμενη πως δεν θα μπορούσε να «ματσάρει» τις δυνάμεις, τα τρεξίματα και την ενέργεια του Δικεφάλου μέχρι τέλους.

Ο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε με άλλη δυναμική μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου, πήρε βοήθειες από τις αλλαγές και οι δύο κραυγαλέες ευκαιρίες στο φινάλε, δείχνουν πως είναι εκεί, στρατοπεδεύει στην περιοχή και το ψάχνει μέχρι τέλους. Η δυσκολία στο σκοράρισμα από την αρχή της σεζόν και το αρνητικό αποτέλεσμα στη Λιβαδειά επηρέασαν την ψυχολογία. Ωστόσο, καθώς η ομάδα συνεχίζει να δημιουργεί καταστάσεις, το γκολ θα έρθει και θα βοηθήσει να καθαρίσει η εικόνα και να επιστρέψει η αυτοπεποίθηση.

