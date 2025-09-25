Τζιανκάρλο Φαλέτα στο SDNA: «Ο Μπαλντίνι αποτελεί εγγύηση για παίκτες και προπονητές ανώτερου επιπέδου!»

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζιανκάρλο Φαλέτα μίλησε στο Sdna.gr για τους συμπατριώτες του και την προοπτική του Παναθηναϊκού

Μπορείτε να φανταστείτε έναν Ιταλό να είναι… αρρωστάκι με το ελληνικό ποδόσφαιρο; Κι όμως! Ο Τζιανκάρλο Φαλέτα, Ιταλός συνάδελφος και λάτρης του… calcio ellenico, ασχολείται με τα πάντα (στα social media) αναφορικά με το καθ’ ημών ποδόσφαιρο και τα τεκταινόμενά του και δεν χάνει την ευκαιρία να παρακολουθεί από κοντά τις ομάδες. Την άνοιξη πήγε στο Φιορεντίνα – Παναθηναϊκός και αργότερα ήρθε στη χώρα μας για τον τελικό Κυπέλλου, Ολυμπιακός – ΟΦΗ.

Εννοείται πως ο Φαλέτα γνωρίζει πολλά και για το ιταλικό ποδόσφαιρο και είναι από τους πλέον ειδήμονες. Ο Παναθηναϊκός θέλει να προχωρήσει σε αλλαγές στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ κι ένα όνομα που εξετάζεται λοιπόν είναι αυτό του Φράνκο Μπαλντίνι, με τον έμπειρο Ιταλό να έχει περάσει στο παρελθόν από Ρόμα, Ρεάλ Μαδρίτης, εθνική Αγγλίας και Τότεναμ, από διάφορα πόστα. Μάλιστα, ιταλικά δημοσιεύματα υποστήριξαν πως ο Μπαλντίνι «θέλει να φέρει τον Ντανιέλε ντε Ρόσι προπονητή στον Παναθηναϊκό».

Ο Μπαλντίνι έχει ένα βιογραφικό απόλυτα αξιοσέβαστο. Το 1998 ξεκίνησε να συνεργάζεται με τη Ρόμα του προέδρου Φράνκο Σένσι, ως εξωτερικός σύμβουλος και κατόπιν ως αθλητικός διευθυντής, πόστο που κράτησε ως το 2005, φέρνοντας στη Ρόμα παίκτες επιπέδου, όπως ο Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, ο Βάλτερ Σάμουελ, ο Έμερσον και ο Κρίστιαν Κίβου, κατακτώντας παράλληλα το ιστορικό πρωτάθλημα του 2001. Από το 2006 ως το 2011 ακολούθησε τον Φάμπιο Καπέλο (προπονητή του τίτλου της Ρόμα) πρώτα στη Ρεάλ Μαδρίτης ως τεχνικός διευθυντής και κατόπιν στην εθνική Αγγλίας, ως assistant manager. Συνολικά έχει μεγάλη διοικητική εμπειρία και στο υψηλότερο επίπεδο, εκεί όπου το περιθώριο λάθους είναι μηδαμινό και η πίεση είναι πραγματικά πολύ μεγάλη.

Το τελευταίο πόστο στο οποίο θήτευσε είναι κατά κάποιον τρόπο και το πιο ενδιαφέρον, που διευρύνει την εμπειρία του Μπαλντίνι και σε νομικό επίπεδο. Για αρκετούς μήνες ήταν μέλος του Συμβουλίου “Δικαιοσύνη για τους παίκτες”, ένα ολλανδικό ινστιτούτο που εργάζεται για την προστασία των δικαιωμάτων των ποδοσφαιριστών. Αυτή η ομοσπονδία κίνησε μια νομική διαδικασία εις βάρος της FIFA, η οποία είχε θέσει πολύ αυστηρά και άδικα κριτήρια στις μεταγραφές. Επικεφαλής της Justice for Players είναι ο Ζαν Λουί Ντυπόν, ο δικηγόρος που είχε κερδίσει τότε την “υπόθεση Μπόσμαν” που άλλαξε την ιστορία του ποδοσφαίρου. Όχι και άσχημα για τον Ιταλό παράγοντα…

Τι άποψη έχεις για τον Μπαλντίνι;

«Είναι ένας πολύ έμπειρος παράγοντας και με διεθνή εμπειρία που θα μπορούσε να φέρει στον Παναθηναϊκό έναν νεαρό προπονητή αλλά με ξεκάθαρες ιδέες για το ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη να γίνει ξανά αξιόπιστος και μια… ιταλική λύση θα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον στοίχημα».

Τι μπορεί να δώσει στον Παναθηναϊκό ο πρώην παράγοντας της Ρόμα και πώς μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση;

«Σίγουρα η μεγάλη εμπειρία που έχει αποκτήσει ως τώρα ο Μπαλντίνι θα δώσει στον Παναθηναϊκό ένα πιο διεθνές προφίλ και μεγαλύτερο στάτους στα μάτια των μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων. Ο Μπαλντίνι είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, γνωστός και αξιοσέβαστος, το πρεστίζ του συλλόγου θα ενισχυθεί σημαντικά. Η παρουσία του Μπαλντίνι στο πλευρό του Γιάννη Αλαφούζου είναι εγγύηση για παίκτες και προπονητές του ανώτερου επιπέδου για να αποδεχτούν μια εμπειρία στην Αθήνα, μια τυχόν πρόταση του Παναθηναϊκού».

Μία από τις υποψηφιότητες για την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού φέρεται να είναι, κατόπιν εισήγησης Μπαλντίνι, ο Ντε Ρόσι. Θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο;

«Ο πρώην μέσος της παγκόσμιας πρωταθλήτριας 2006 Ιταλίας ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα το 2021 και τον θυμόμαστε για την παρουσία του στον πάγκο της Ρόμα, σύντομη και με πολλές ατυχίες. Αλλά τον θυμόμαστε για το αποτύπωμα που άφησε στους οπαδούς της ομάδας του αλλά και στους συνεργάτες του: έντονη προσωπικότητα, ευθύς άνθρωπος, θιασώτης του παραγωγικού και επιθετικού ποδοσφαίρου. Τώρα είναι χωρίς ομάδα και σίγουρα η υποψηφιότητά του δεν περνά απαρατήρητη έχοντας συνδέσει το όνομά του Φράνκο Μπαλντίνι, με τον οποίο γνωρίζονται φυσικά πολύ καλά, από την κοινή τους θητεία στη Ρόμα».