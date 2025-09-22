Παναθηναϊκός: Σκέψεις για Μπαλντίνι και σενάριο ότι είναι στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο των αλλαγών στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός υπάρχουν σκέψεις για πρόσληψη του Φράνκο Μπαλντίνι, την στιγμή που ο Ιταλός φέρεται να βρίσκεται ήδη στην χώρα μας.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να προχωρήσει σε αλλαγές στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ, σε μια προσπάθεια να λυθούν δομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το κλαμπ και να υπάρξει αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα.

Ένα όνομα που εξετάζεται λοιπόν είναι αυτό του Φράνκο Μπαλντίνι, με τον έμπειρο Ιταλό να έχει περάσει στο παρελθόν από Ρόμα, Ρεάλ Μαδρίτης, Εθνική Αγγλίας και Τότεναμ, έχοντας διάφορα πόστα.

Οι «πράσινοι» σκέφτονται ενδεχόμενη πρόσληψή του σε μια θέση με συμβουλευτικό ρόλο, κάτι σαν τον αντίστοιχο GM που έχουν οι οργανισμοί στο NBA.

Μάλιστα, υπάρχει σενάριο που θέλει τον Μπαλντίνι να βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, προκειμένου να συνομιλήσει με τον Γιάννη Αλαφούζο για να ξεκαθαριστεί εάν θα αναλάβει πράγματι πόστο στον σύλλογο ή όχι.