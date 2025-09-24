Η απαράδεκτη έκφραση του Πετράκη για τον Παναθηναϊκό: «Ο βάζελος...» (vid)

Με οπαδικούς όρους συζήτησε ο νεαρός προπονητής της ΑΕΛ που μιλώντας για τον Παναθηναϊκό αντί να τον αποκαλέσει με το όνομα της ομάδας για τον αγώνα με την Κηφισιά, είπε «ο βάζελος»…

Σε μια περίοδο που η οπαδική βία έχει ξεπεράσει κάθε όριο και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από όλους ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, οι επαγγελματίες του χώρου είναι οι πρώτοι που πρέπει να δίνουν το παράδειγμα την σωστή συμπεριφορά.

Σε αυτά τα πλαίσια, η απαράδεκτη φράση του προπονητή της ΑΕΛ, Γιώργου Πετράκη, στην οπαδική εκπομπή «ΑΕΛ παΝΤΟΥ» δείχνει ότι έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε ως ποδόσφαιρο για να εξαλείψουμε τέτοια ζητήματα.

Αναφερόμενος στη νίκη της Κηφισιάς επί του Παναθηναϊκού, ο Έλληνας τεχνικός επέλεξε την λέξη «βάζελο» για το «Τριφύλλι», κάτι που παραπέμπει σε... καφενειακές συζητήσεις και σε καμία περίπτωση τοποθετήσεις προπονητών ή ποδοσφαιριστών.

«Κέρδισε τον βάζελο στο Πανθεσσαλικό. Θα δούμε κι άλλα τέτοια αποτελέσματα» ήταν χαρακτηριστικά η φράση του.

Δείτε το βίντεο: