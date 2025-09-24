Η Ρεάλ Μαδρίτης συνέχισε την ασταμάτητη πορεία της στη La Liga, περνώντας με άνεση από την έδρα της Λεβάντε (1-4) και διατηρώντας το απόλυτο μετά από έξι αγωνιστικές.

Οι Βινίσιους και Κιλιάν Μπαπέ, έδωσαν ξανά ρεσιτάλ και έδωσαν στην Ρεάλ μια νίκη που την διατηρεί στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα μετά και την 6η αγωνιστική.

Η Λεβάντε ξεκίνησε δυνατά, απείλησε με τον Ρομέρο και τον Ντε Λα Φουέντε, όμως η Ρεάλ βρήκε γρήγορα τον έλεγχο. Στο 28ο λεπτό, ο Βινίσιους έβαλε τέλος στην αντίσταση του Ράιαν με υπέροχο τελείωμα έξω από την περιοχή, ενώ δέκα λεπτά μετά ο Μασταντουόνο σκόραρε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της «Βασίλισσας», κάνοντας το 0-2.

Παρά το προβάδισμα δύο τερμάτων, η Ρεάλ χαλάρωσε και το πλήρωσε. Στο 54’ ο Εγιόνγκ εκμεταλλεύτηκε την κακή αντίδραση του Κουρτουά και μείωσε σε 1-2, δίνοντας ελπίδες στους γηπεδούχους.

Ωστόσο η χαρά τους κράτησε για πολύ λίγο, αφού στο 64’, ο Μπαπέ κέρδισε πέναλτι, το εκτέλεσε «α λα Πανένκα» για το 1-3, και δύο λεπτά αργότερα έβαλε και δεύτερο προσωπικό γκολ, σφραγίζοντας τη νίκη με 4-1 εκτός έδρας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης στρέφει πλέον την προσοχή της στο μεγάλο ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης το Σάββατο (27/9).