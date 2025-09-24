Οι Βινίσιους και Κιλιάν Μπαπέ, έδωσαν ξανά ρεσιτάλ και έδωσαν στην Ρεάλ μια νίκη που την διατηρεί στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα μετά και την 6η αγωνιστική.
Η Λεβάντε ξεκίνησε δυνατά, απείλησε με τον Ρομέρο και τον Ντε Λα Φουέντε, όμως η Ρεάλ βρήκε γρήγορα τον έλεγχο. Στο 28ο λεπτό, ο Βινίσιους έβαλε τέλος στην αντίσταση του Ράιαν με υπέροχο τελείωμα έξω από την περιοχή, ενώ δέκα λεπτά μετά ο Μασταντουόνο σκόραρε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της «Βασίλισσας», κάνοντας το 0-2.
Παρά το προβάδισμα δύο τερμάτων, η Ρεάλ χαλάρωσε και το πλήρωσε. Στο 54’ ο Εγιόνγκ εκμεταλλεύτηκε την κακή αντίδραση του Κουρτουά και μείωσε σε 1-2, δίνοντας ελπίδες στους γηπεδούχους.
Ωστόσο η χαρά τους κράτησε για πολύ λίγο, αφού στο 64’, ο Μπαπέ κέρδισε πέναλτι, το εκτέλεσε «α λα Πανένκα» για το 1-3, και δύο λεπτά αργότερα έβαλε και δεύτερο προσωπικό γκολ, σφραγίζοντας τη νίκη με 4-1 εκτός έδρας.
Η Ρεάλ Μαδρίτης στρέφει πλέον την προσοχή της στο μεγάλο ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης το Σάββατο (27/9).