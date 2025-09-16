Ιδανική πρεμιέρα για τον Βόλο στο Κύπελλο Ελλάδος, αφού κέρδισε την Ηλιούπολη με 1-3 για την πρώτη αγωνιστική της νεοσύστατης League Phase, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ασεχνούν που σημείωσε δύο γκολ.

Σε ένα ιστορικό παιχνίδι το οποίο ήταν το πρώτο για τη νέα μορφή του Κυπέλλου Ελλάδος, η Ηλιούπολη υποδέχτηκε τον Βόλο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase στο δημοτικό της γήπεδο.

Η Ηλιούπολη με νέο προπονητή στο τιμόνι της τον Παναγιώτη Γκουτσίδη προερχόταν από την ισοπαλία με τον Παναργειακό (1-1) για την 1η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2, ενώ ο Βόλος επικράτησε του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο με 1-2 για τη Super League στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.

Οι φιλοξενούμενοι δεν έδειξαν διάθεση να μπουν σε περιπέτειες, όντας πιο ποιοτική και καλύτερη ομάδα σε σχέση με την Ηλιούπολη, ξεκινώντας πολύ δυνατά και ιδανικά το παιχνίδι, αιφνιδιάζοντας πλήρως τους γηπεδούχους, αφού προηγήθηκαν με 0-2 μόλις στα πρώτα 20 λεπτά.

Αρχικά ο Ασεχνούν μετά από βαθιά μπαλιά του Τζόκα, εκμεταλλεύτηκε την ολιγωρία στην άμυνα της Ηλιούπολης, κατεβάζοντας την και νικώντας τον Τσιλιγγίρη στο τετ-α-τετ, ανοίγοντας το σκορ για τους Βολιώτες στο 15'.

Πέντε λεπτά αργότερα ήρθε και το δεύτερο γκολ για την ομάδα του Χουάν Φεράντο, με τον Ασεχνούν να γίνεται από εκτελεστής δημιουργός και τον Ζαρζάνα να κάνει το 0-2, έπειτα από ολέθριο λάθος του Τσιλιγγίρη.

Στη συνέχεια ο Βόλος έκανε απλά συντήρηση και διαχείριση του υπέρ του σκορ, με την Ηλιούπολη να μην μπορεί να αντιδράσει ούτε να απειλήσει επ' ουδενή με αξιώσεις την εστία του Αντελέγε και το 0-2 να μένει μέχρι και το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Στο ίδιο μήκος κύματος όπως τελείωσε το πρώτο 45λεπτο ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο, με τον Βόλο να διατηρεί χαμηλή ταχύτητα και τον ρυθμό του αγώνα να πέφτει αισθητά, με τους γηπεδούχους να κάνουν κάποιες μικροευκαιρίες και τελικώς αυτές να αποδίδουν, διότι ο Σαμ στο 73' με δυνατό σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή μείωσε σε 1-2, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι.

Το γκολ της Ηλιούπολης ξύπνησε ουσιαστικά τον Βόλο, ο οποίος καθάρισε το παιχνίδι, με τον Ασεχνούν να κάνει το 1-3 στο 90+4', παίρνοντας τους πρώτους τρεις βαθμούς του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Την επόμενη αγωνιστική (2η) η Ηλιούπολη αντιμετωπίζει στο Καυτανζόγλειο τον Ηρακλή, ενώ ο Βόλος υποδέχεται στο Πανθεσσαλικό στάδιο τον Ατρόμητο.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ηλιούπολη (Γκουτσίδης): Τσιλιγγίρης, Κεραμίδας (46′ Σαμ), Μπουγαΐδης (81′ λ.τ Μπάρετ), Λεσάι (62′ Ζαφειράκης), Κρέτσι, Χριστόπουλος, Θωμαΐδης, Μίγια (63′ Σάκα), Νεοφυτίδης (72′ Καρανίκας), Μαϊδάνος, Κατσιούλας.

Βόλος (Φεράντο): Αντελέγε, Μύγας, Χέρμανσον, Λαγωνίδης, Τασιούρας, Γρόσδης, Τζόκα, Μπουζούκης, Ασεχνούν, Ζαρζάνα, Μακνί.

