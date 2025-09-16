Ολυμπιακός – Πάφος με διπλή, τηλεοπτική κάλυψη και... Θαναηλάκη

Ποιοι περιγράφουν τον αγώνα; Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Μετά από μια πενταετία και… βάλε, και με ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο στη συλλογή του, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν στη league phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης χάρη στην περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος αλλά και του υψηλού ranking στη βαθμολογία της UEFA, έχοντας φυσικά στόχο τα νοκ άουτ.

Εξ ου και ο αγώνας με την πρωτάρα στη διοργάνωση, Πάφο, είναι ίσως το πιο must win παιχνίδι από τα οκτώ που θα δώσει στη league phase.

Τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Champions League, η ήττα με 2-0 από την Πόρτο στο Καραϊσκάκη, στις 9 Δεκεμβρίου του 2020 κι εν μέσω κορωνοϊού.

Ο αγώνας ξεκινά την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στις 19:45 και θα μεταδοθεί και από την Cosmote TV και από το Mega (που, ως γνωστόν, δείχνει έναν αγώνα κάθε Τετάρτη).

Στο Mega, από τις 19:00 θα ξεκινήσει το pre game σε παρουσίαση Παναγιώτη Περπερίδη ενώ τον αγώνα περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός.

Στην Cosmote TV το pre game ξεκινά στις 18:30 στο Cosmote Sport 1 σε παρουσίαση Μιχάλη Τσόχου και Βασίλη Σαμπράκου και ο αγώνας μεταδίδεται από το Cosmote Sport 2 σε περιγραφή Γιώργου Θαναηλάκη, με τον Αντρέα Παλομπαρίνι να παρουσιάζει από το γήπεδο το post game μετά τη λήξη.

Από το Cosmote Sport 2 μεταδίδεται επίσης Τετάρτη 17/9 στις 13:30 το Ολυμπιακός – Πάφος για τη Youth League, σε περιγραφή Λάμπρου Μπαλάφα.

Μιντιάρχης