Η League Phase του UEFA Champions League ξεκινά στην Cosmote TV

Από Ολυμπιακός – Πάφος έως Μπάγερν – Τσέλσι και Λίβερπουλ – Ατλέτικο. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η League Phase του UEFA Champions League για τη σεζόν 2025-26 ανοίγει αυλαία το τριήμερο 16-18/9, με όλα τα ματς της 1ης αγωνιστικής να μεταδίδονται ζωντανά από την Cosmote TV. Στη «μάχη» θα ριχτεί και ο Ολυμπιακός, ο οποίος επιστρέφει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά τη σεζόν 2020-21, με όλους τους αγώνες του να φιλοξενούνται στα κανάλια Cosmote Sport. Πρώτος σταθμός των «ερυθρόλευκων» είναι η κυπριακή Πάφος.

Η σέντρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα γίνει την Τετάρτη 17/9 στις 19.45, στο Cosmote Sport 2 (με παράλληλη μετάδοση κι από το Mega).

Την Τρίτη 16/9 η «βασίλισσα» Ρεάλ Μαδρίτης θα υποδεχθεί τη Μαρσέιγ ενώ η Γιουβέντους θα αντιμετωπίσει τη Ντόρτμουντ σε μία «επανάληψη» του τελικού του 1997. Την Τετάρτη 17/9 ξεχωρίζουν τα ματς Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπάγερν Μονάχου-Τσέλσι και Παρί Σεν Ζερμέν-Αταλάντα ενώ την Πέμπτη 18/9 έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναμετρήσεις Μάντσεστερ Σίτι-Νάπολι και Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα

Η δημοσιογραφική ομάδα της Cosmote TV θα μεταφέρει τις εξελίξεις από όλες τις αναμετρήσεις της αγωνιστικής, μέσα από πλούσια ρεπορτάζ και ειδικές εκπομπές. Κάθε ημέρα αγωνιστικής δράσης οι τηλεθεατές θα έχουν στη διάθεσή τους την εκπομπή «UEFA Champions League Show» με τους Μιχάλη Τσόχο και Βασίλη Σαμπράκο, πριν και μετά τη λήξη των ματς, με όλο το ρεπορτάζ, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, ψηφιακή ανάλυση των κρίσιμων φάσεων και τα καλύτερα στιγμιότυπα. Επίσης, η εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19.45 με τον Γιάννη Κυφωνίδη & 22.00 με τον Μιχάλη Τσόχο) θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση από όλα τα ματς της αγωνιστικής.

UEFA Champions League (League Phase, 1η Αγωνιστική)

Τρίτη 16/9

Μπιλμπάο-Άρσεναλ (Τρίτη 16/9, 19.45, Cosmote Sport 6)

Ρεάλ Μαδρίτης-Μαρσέιγ (22.00, Cosmote Sport 2HD & 4Κ)

Γιουβέντους-Ντόρτμουντ (22.00, Cosmote Sport 3HD & START)

Τότεναμ-Βιγιαρεάλ (22.00, Cosmote Sport 4)

Μπενφίκα-Καραμπάγκ (22.00, Cosmote Sport 5)

PSV Αϊντχόφεν-Ουνιόν (22.00, Cosmote Sport 7)

Τετάρτη 17/9

Σλάβια Πράγας-Μπόντο Γκλιμτ (19.45, Cosmote Sport 6)

Ολυμπιακός-Πάφος (19.45, Cosmote Sport 2 & Μega)

Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης (22.00, Cosmote Sport 3HD & 4Κ)

Μπάγερν Μονάχου-Τσέλσι (22.00, Cosmote Sport 4HD & START)

Παρί Σεν Ζερμέν-Αταλάντα (22.00, Cosmote Sport 5)

Άγιαξ-Ίντερ (22.00, Cosmote Sport 7)

Πέμπτη 18/9

Κλαμπ Μπριζ-Μονακό (19.45, Cosmote Sport 6)

Κοπεγχάγη-Λεβερκούζεν (19.45, Cosmote Sport 7)

Μάντσεστερ Σίτι-Νάπολι (22.00, Cosmote Sport 2HD & 4Κ)

Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα (22.00, Cosmote Sport 3HD & START)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Καϊράτ Αλμάτι (22.00, Cosmote Sport 4)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Γαλατάσαραϊ (22.00, Cosmote Sport 5)

Μιντιάρχης