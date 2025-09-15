Η Λάρισα υποδέχεται το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Με το βλέμμα στραμμένο στη νέα σεζόν και το νέο format του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, το Trophy Tour επιστρέφει δυναμικά και πιο ανανεωμένο από ποτέ.

Η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου ξεκινάει και φέτος το ταξίδι της ανά την Ελλάδα, με πρώτη στάση την καρδιά της Θεσσαλίας, τη Λάρισα, όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η ΕΠΟ.

Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, σε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, φέρνει και φέτος τη μοναδική εμπειρία του Trophy Tour σε επιλεγμένες πόλεις της χώρας, δίνοντας τη δυνατότητα στον κόσμο να έρθει πιο κοντά στη διοργάνωση, στους παίκτες και φυσικά στο τρόπαιο.



Το εντυπωσιακό Fan Zone θα φιλοξενηθεί στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, με το εμβληματικό τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson να περιμένει τους επισκέπτες το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου (11:00–21:00) και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου (11:00–18:00).



Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με το τρόπαιο, να ζήσουν στιγμές γεμάτες αθλητική ενέργεια και με πολλά μοναδικά δώρα απολαμβάνοντας μια εμπειρία σχεδιασμένη για όσους αγαπούν αληθινά το ποδόσφαιρο.



Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, στόχος της Betsson είναι να μεταδώσει τη μαγεία του Κυπέλλου σε κάθε γωνιά της Ελλάδας – ενισχύοντας την επαφή του κοινού με το ποδόσφαιρο και χτίζοντας σχέσεις που βασίζονται σε πάθος και σεβασμό στο παιχνίδι.



Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson ξεκινά το ταξίδι του – και σας περιμένει να γίνετε μέρος αυτής της συναρπαστικής διαδρομής!