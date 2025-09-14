Ολυμπιακός: Έτσι προφέρονται τα ονόματα των παικτών (vid)

Ο Ολυμπιακός κυκλοφόρησε ένα βίντεο για το πώς προφέρεται σωστά το όνομα του κάθε παίκτη.

Η σεζόν έχει ξεκινήσει για τον Ολυμπιακό και την Τετάρτη ρίχνεται και στη μάχη της League Phase του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» δημοσίευσαν ένα έξυπνο βίντεο, στο οποίο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο ποδοσφαιριστές κοίταξαν την κάμερα και αποκάλυψαν πώς προφέρεται σωστά το όνομά τους.

Ταρέμι ή Ταρεμί; Ποντένσε ή Ποντένς; Στρεφέτσα ή Στρεφέζα; Όλες οι απορίες λύνονται από τους πρωταγωνιστές.