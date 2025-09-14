Ολυμπιακός: Έτσι προφέρονται τα ονόματα των παικτών (vid)

Η σεζόν έχει ξεκινήσει για τον Ολυμπιακό και την Τετάρτη ρίχνεται και στη μάχη της League Phase του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» δημοσίευσαν ένα έξυπνο βίντεο, στο οποίο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο ποδοσφαιριστές κοίταξαν την κάμερα και αποκάλυψαν πώς προφέρεται σωστά το όνομά τους.
Ταρέμι ή Ταρεμί; Ποντένσε ή Ποντένς; Στρεφέτσα ή Στρεφέζα; Όλες οι απορίες λύνονται από τους πρωταγωνιστές.
How to pronounce the names of our players correctly 🗣️😉 pic.twitter.com/LPSVRpT2BS— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 14, 2025