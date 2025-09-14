ΠΑΟΚ Β: Με Μπαταούλα και Μπάλντε στο Βόλο

Με τους Μπαταούλα και Μπάλντε θα ταξιδέψει ο ΠΑΟΚ Β στο Βόλο για να αντιμετωπίσει τη Νίκη (15/9 17:00) για την πρεμιέρα της Super League 2.

Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας του Νίκου Καραγεωργίου για το πολύ απαιτητικό αυριανό (15/9) παιχνίδι στο Βόλο απέναντι στη Νίκη.

Οι Θεσσαλονικείς θα ταξιδέψουν στο «Παντελής Μαγουλάς» με 21μελής αποστολή, στην οποία βρίσκονται οι Μπαταούλας, Μπάλντε και Τσοπούρογλου.

Στη λίστα των απουσιών οι Αφρίγιε, Αμπάσι, Απιατσιόνακ, αλλά και ο Ανέστης Μύθου.

Οι 21 της αποστολής του πρώτου ματς της σεζόν για τον ΠΑΟΚ Β είναι οι:

Μοναστηρλής , Νικολακούλης, Καστίδης, Κοσίδης, Κωττάς , Μπαταούλας , Λούκας, Κιτσάκης, Πολυκράτης, Τσοπούρογλου , Μπιασότο, Σνάουτσνερ, Καλόγηρος, Αδάμ, Παπαστυλιανού, Τσιφούτης, Μπάλντε, Γραββάνης, Κανίς, Μούστμα, Γκιτέρσος.