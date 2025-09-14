Ποντένσε: «Ευχαριστώ τον κόσμο για την υποδοχή του, είναι η αιτία που νιώθω καλά στο γήπεδο»

Ο Ντάνιελ Ποντένσε μετά την άνετη νίκη του Ολυμπιακού επί του Πανσερραϊκού (5-0), μίλησε για την επιστροφή του στους «ερυθρόλευκους» και την υποδοχή από τους φιλάθλους των Πειραιωτών.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Νιώθω πάρα πολύ καλά. Θέλω να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα τον κόσμο, για την υποδοχή όλων των φιλάθλων. Είναι η αιτία που νιώθω πολύ καλά στο γήπεδο και μπορώ να έχω καλές εμφανίσεις



Είναι πάρα πολύ σημαντική η νίκη. Τα πέντε γκολ που βάλαμε, όπως και το μηδέν πίσω. Η άμυνα ήταν πολύ καλή και η επίθεση επίσης. Είναι πολύ καλό αποτέλεσμα προκειμένου να κερδίσουμε αυτοπεποίθηση για εμάς και για αυτούς που μας υποστηρίζουν. Θέλουμε να έχουμε εδώ πολύ κόσμο και την υποστήριξή του, για να συνεχίσουμε να κερδίζουμε».