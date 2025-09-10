Δυναμικό μπάσιμο της Αλ Σαμπάμπ για τον Λορέν Μορόν!

Το SDNA έχει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την κρούση της ομάδας από την Σαουδική Αραβία με επίκεντρο τον 31χρονο επιθετικό του Άρη.

Το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Ριάντ είναι πολύ πιθανόν να πραγματοποιήσει ο Λορέν Μορόν λίγο πριν από την ολοκλήρωση μεταγραφικής περιόδου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA η Αλ Σαμπάμπ πραγματοποίησε κρούση για την απόκτηση του Ισπανού στράικερ των «κιτρίνων» και υπάρχουν προχωρημένες επαφές για την ολοκλήρωση του deal.

Το παζάρι κλείνει στη Σαουδική Αραβία την Πέμπτη (11/9) κάτι που σημαίνει πως η υπόθεση θα ξεκαθαρίσει άμεσα.

Για το ενδιαφέρον της πρώην ομάδας του Ντανιέλ Ποντένσε (Ολυμπιακός) είναι ενήμερος ο Μορόν και παρουσιάζεται θετικός για την μεταπήδηση στην Αλ Σαμπάμπ.

Σημειωτέων πως στον πάγκο της Αλ Σαμπάμπ κάθεται ο Ισπανός κόουτς, Ιμανόλα Αλγκουαθίλ, ο οποίος συνεργάζεται με το μανατζερικό γραφείο «You First» κι είναι μανατζερικά…ομόσταβλος με τον πρώτο σκόρερ του Άρη τα τελευταία χρόνια.