Σουάρες: Το μεγάλο νούμερο αγώνων που έχασε λόγω αποβολής

Ο Ουρουγουανός φορ φαίνεται πως έχει χάσει αρκετά παιχνίδια στην καριέρα του, όχι όμως επειδή είχε κάποιον τραυματισμό όλες τις φορές.

Ο Λουίς Σουάρες φημίζεται για την λίγο παραπάνω οξυθυμία που τον διακατέχει, και όταν δεν δαγκώνει, βρίσκει κάποιον άλλον τρόπο να αποβληθεί.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι έχει καταφέρει να χάσει 65 αγώνες, αφού ήταν τιμωρημένος από κόκκινη κάρτα, την στιγμή που οι φορές που δεν έπαιξε λόγω τραυματισμού ήταν 54.

Ο Ουρουγουανός ήταν πάντα μια σταθερή αξία για ομάδες όπως η Λίβερπουλ, η Μπαρτσελόνα και η Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά πάντα γνώριζαν πως ανά πάσα στιγμή μπορούσε να αντικρίσει την κόκκινη κάρτα και συνεπώς την αποβολή του και την μη συμμετοχή του στο επόμενο παιχνίδι.