Κριτική Εθνικής: «Έλαμψαν» Μπακασέτας - Παυλίδης - Καρέτσας, όλοι εξαιρετικοί

Η Εθνική Ελλάδος νίκησε με 5-1 την Λευκορωσία και το SDNA σχολιάζει την απόδοση των παικτών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ξεχώρισε η τριπλέτα Μπακασέτα - Παυλίδη - Καρέτσα, όλοι όμως ήταν εξαιρετικοί.

Κωνσταντίνος Τζολάκης: Δεν χρειάστηκε σχεδόν καθόλου, όμως τις λιγοστές φορές που έπρεπε ήταν εκεί. Στο πέναλτι δεν θα μπορούσε να κάνει και πολλά πράγματα.

Κώστας Τσιμίκας: Θετική εμφάνιση για τον Έλληνα μπακ, που ήταν αψεγάδιαστος στα ανασταλτικά του καθήκοντα και έδωσε πράγματα και επιθετικά με τις προωθήσεις του.

Γιώργος Βαγιαννίδης: Μοίρασε μια ασίστ, έτρεξε πολύ, δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα στα μετόπισθεν και έδειξε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.

Κωνσταντίνος Μαυροπάνος: Άριστος αμυντικά, κέρδισε σχεδόν κάθε μονομαχία, προώθησε σωστά την μπάλα και απείλησε από τις στημένες φάσεις, ψάχνοντας και γκολ.

Κωνσταντίνος Κουλιεράκης: Μια από τα ίδια και για τον έτερο στόπερ της «Γαλανόλευκης». Δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στους αντίπαλους επιθετικούς, ενώ είχε και τις ευκαιρίες του να βρει γκολ από κόρνερ.

Δημήτρης Κουρμπέλης: Βρήκε δίχτυα ο Έλληνας χαφ, ο οποίος κυριάρχησε στην μεσαία γραμμή, κέρδισε μονομαχίες, κυκλοφόρησε όμορφα την μπάλα και θα μπορούσε να βρει και δεύτερο τέρμα.

Χρήστος Ζαφείρης: Θετικός και ο νεαρός χαφ, που έβγαλε όμορφες μπαλιές στους συμπαίκτες του, συμμετείχε στην ανάπτυξη και έδωσε αρκετά πράγματα στο σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Χρήστος Τζόλης: Σκόραρε, έτρεξε πάρα πολύ, έκανε ατομικές ενέργειες, απείλησε την αντίπαλη εστία και ήταν από τους διακριθέντες για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Πολύ μεγάλο ματς για τον διεθνή εξτρέμ, που σκόραρε στο ξεκίνημα του αγώνα, μοίρασε ασίστ με υπέροχη σέντρα και ταλαιπώρησε πάρα πολύ τους Λευκορώσους αμυντικούς.

Τάσος Μπακασέτας: Εξαιρετικό παιχνίδι από τον Έλληνα μεσοεπιθετικό, ο οποίος πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ με «κεραυνό» εκτός περιοχής, «έγραψε» ασίστ με εκτέλεση κόρνερ και δημιούργησε πολλές ακόμα φάσεις με τις εκτελέσεις του στα στημένα.

Βαγγέλης Παυλίδης: Ίσως ο κορυφαίος της Εθνικής, με απολογισμό δύο ασίστ και ένα γκολ. Δημιούργησε από νωρίς το 1-0 του Καρέτσα, σκόραρε για να «κλειδώσει» τη νίκη της Ελλάδας και γενικά ήταν ο MVP.

Γιώργος Κυριακόπουλος: Αντικατέστησε τον Τσιμίκα όταν το ματς είχε κριθεί και δεν χρειάστηκε να κάνει πολλά πράγματα. Ήταν πάντως σταθερός στην πλευρά του και δεν αντιμετώπισε προβλήματα.

Χρήστος Μουζακίτης: Όταν μπήκε στο ματς ο ρυθμός είχε πέσει, όμως έδειξε κι αυτός το ταλέντο του και συνέβαλε στο να διατηρηθεί το άνετο προβάδισμα της Ελλάδας.

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Ήρθε από τον πάγκο για το τελευταίο 20λεπτο και έδωσε πνοή στην Εθνική, χωρίς πάντως να προσφέρει κάτι ουσιαστικό.

Φώτης Ιωαννίδης: Έδωσε μάχες στο διάστημα που αγωνίστηκε, κέρδισε φάουλ και έδειξε ότι μπορεί να προσφέρει αρκετά στον αγωνιστικό χώρο.

Πέτρος Μάνταλος: Έπαιξε για σχεδόν ένα δεκάλεπτο, δείχνοντας θετικό πρόσωπο.