Το «φεστιβάλ» χαμένων ευκαιριών στο ημίχρονο που κάνει «φτωχό» το 4-0! (vid)

Ο Καρέτσας (3'), ο Παυλίδης (17'), ο Μπακασέτας (21') και ο Κουρμπέλης (36') διαμόρφωσαν το 4-0 του ημιχρόνου κόντρα στη Λευκορωσία, όμως η Ελλάδα δημιούργησε τις προϋποθέσεις να «εκτινάξει» το κοντέρ!
