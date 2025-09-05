Στον Γιούχτα ο Κωνσταντίνος Νταμπίζας

Νέο κεφάλαιο στην καριέρα του 25χρονου κεντρικού αμυντικού και υιού του Νίκου Νταμπίζα, ο οποίος ανέλαβε διευθυντής ποδοσφαίρου στην ΠΑΕ ΟΦΗ το φετινό καλοκαίρι.

Ο Κωνσταντίνος Νταμπίζας άφησε τη Μάλτα και τη Sirens FC για να επαναπατριστεί, έπειτα από τη συμφωνία του με τον Γιούχτα, κρητική ομάδα που συμμετέχει στην Γ' Εθνική.

Η ανακοίνωση του συλλόγου με το βιογραφικό και δήλωση του 25χρονου αμυντικού:

Η διοίκηση του Α.Ο. Γιούχτα είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την συμφωνία της με τον ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνο Νταμπίζα!

Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής (γεννήθηκε στις 1 Δεκεμβρίου 2000) αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού αμυντικού.

Ο Κωσταντίνος Νταμπίζας έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία της ΑΕΛ και ακολούθως στα αντίστοιχα τμήματα του Παναθηναϊκού με τον οποίο αγωνίστηκε στις ομάδες U15, U17 & U19 του συλλόγου. Το καλοκαίρι του 2017 μετακόμισε στην Αγγλική παίρνοντας αρχικά μεταγραφή στην Gateshead και εν συνεχεία στην Benfield

Τη σεζόν 2020/2021 επέστρεψε στην Ελλάδα και αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής με τον Αστέρα Βάρης. Η συνέχεια της καριέρας του τον βρήκε στα γήπεδα της Super league 2 όπου αγωνίστηκε για λογαριασμό του Παναθηναϊκού Β’ της Επισκοπής και της Παναχαϊκής. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του η Mάλτα όπου και αγωνίστηκε για λογαριασμό της Sirens FC.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας στις πρώτες του δηλώσεις με την φανέλα του Γιούχτα ανέφερε: «Θέλω να ευχαριστήσω την διοίκηση και τον προπονητή για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο μου. Το περιβάλλον, οι συνθήκες και το κλίμα είναι όλα ιδανικά για να καταφέρει η ομάδα να πετύχει τους στόχους της».