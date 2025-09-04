Ολυμπιακός: Το σκεπτικό του Μεντιλίμπαρ για την ευρωπαϊκή λίστα

Εκτός Champions League έμειναν με απόφαση Μεντιλίμπαρ οι Καμπελά, Γιαζίτσι και Μάντσα.

Δύσκολο ήταν το έργο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον καταρτισμό της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για το Champions League, καθώς έπρεπε να αφήσει έξω τρεις παίκτες. Ο Βάσκος τεχνικός πήρε τις αποφάσεις του μετά από πολύ σκέψη και άφησε εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων τους Καμπελά, Γιαζίτσι και Μάντσα.

Για τον νεαρό Βραζιλιάνο αμυντικό, ο οποίος ήρθε προ ημερών στην Ελλάδα, ήταν αναμενόμενη η απόφαση. Αλλά το «κόψιμο» των Ρεμί Καμπελά και Γιουσούφ Γιαζίτσι προκάλεσε συζητήσεις. Ο Τούρκος άσος έδειξε την ποιότητά του στο παιχνίδι της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, βάζοντας ένα τρομερό γκολ κόντρα στον Αστέρα, ωστόσο φαίνεται πως αυτό δεν μέτρησε τόσο, όσο το γεγονός ότι προέρχεται από τραυματισμό και ήταν ένας από τους παίκτες που πρέπει να «θυσιαστεί».

Για τον Καμπελά, η απόφαση ελήφθη τις τελευταίες μέρες, μετά την απόκτηση των Ντανιέλ Ποντένσε και Μεχντί Ταρέμι, όταν γέμισε η επιθετική γραμμή των Πειραιωτών. Γι’ αυτό ο Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να βάλει στη λίστα τους Σιπιόνι, Νασιμέντο, για να έχει περισσότερες λύσεις στη μεσαία γραμμή.