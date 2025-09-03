Οικογενειακώς ο Γιόνσον στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ (pic)

Στιγμές χαλάρωσης και επιμόρφωσης για τον Δανό μέσο της ΑΕΚ και την οικογένειά του, με αφορμή τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των εθνικών ομάδων.

Ο Γενς Γιόνσον μπαίνει στην τέταρτη χρονιά, φορώντας τα «κιτρινόμαυρα» και βρήκε την ευκαιρία να μάθει περισσότερες πληροφορίες γύρω από την ιστορία της ΑΕΚ.

Μάλιστα, αποτελεί και σημαντικό κομμάτι της, όντας βασικό στέλεχος του «νταμπλ» το 2023, έχοντας μια ξεχωριστή θέση στο μουσείο, όπου πόζαρε μαζί με τα παιδιά του.

Η σελίδα του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ ανήρτησε δυο φωτογραφίες και ενημέρωσε τον κόσμο για την επίσκεψη του Δανού μέσου που έχει δεθεί με την Ένωση:

«Ένας από τους πολύ αγαπητούς στους φιλάθλους μας ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, ο Γενς Γιόνσον, επισκέφθηκε το Μουσείο Ιστορίας του συλλόγου μαζί με τα μέλη της οικογενείας του και ξεναγήθηκε στις προθήκες του, όπου εκτίθενται και τα δύο τρόπαια που κατέκτησε ως τώρα με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Tak, Jens – du er en rigtig champ!

(μετάφραση: ευχαριστούμε, Jens – είσαι πραγματικός πρωταθλητής!)».