Τη Δευτέρα στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό ο Ποντένσε

Ο Ντανιέλ Ποντένσε αναμένεται την Δευτέρα (1/9) στην χώρα μας προκειμένου να ολοκληρώσει την μεγάλη επιστροφή του στον Ολυμπιακό!

Ο Πορτογάλος εξτρέμ αναμένεται αύριο (1/9) στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του στον Ολυμπιακό και να φορέσει για τρίτη συνολικά φορά την «ερυθρόλευκη» φανέλα!

Ο Ντάνιελ Ποντένσε θα επιστρέψει στο «αγαπημένο» του Λιμάνι με δανεισμό από την Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας. Στη συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων θα υπάρξει και οψιό αγοράς από την πλευρά των Πειραιωτών.

Ο Ποντένσε αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα το μεσημέρι της Δευτέρας (1/9) στη 13:45, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του στον Ολυμπιακό, έτσι ώστε να συμπεριληφθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας για τα παιχνίδια της League Phase του Champions League.

Με την «ερυθρόλευκη» φανέλα μετρά συνολικά 115 συμμετοχές με 28 τέρματα και 27 ασίστ στο ενεργητικό του, ενώ βοήθησε τα μέγιστα στην ιστορική κατάκτηση του Conference League το 2024.