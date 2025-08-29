Απίστευτο περιστατικό: Κόκκινη κάρτα στον εκφωνητή της Μπασακσεχίρ! (vid)

Μια σπάνια σκηνή εκτυλίχθηκε στον αγώνα Μπασακσεχίρ – Κραϊόβα για τα playoffs του Conference League

Δέκα λεπτά πριν από τη λήξη, το παιχνίδι βγήκε εκτός ελέγχου. Η Κραϊόβα είχε ήδη αποκτήσει προβάδισμα 3-1 και τελικά πανηγύρισε την πρόκριση στη League Phase με συνολικό σκορ 5-2, όμως το φινάλε σημαδεύτηκε από επεισόδια.

Μετά το τρίτο γκολ των Ρουμάνων, οι πανηγυρισμοί οδήγησαν σε ένταση στους πάγκους. Παίκτες και μέλη των τεχνικών επιτελείων συγκρούστηκαν, με τον διαιτητή να μοιράζει κόκκινες κάρτες. Το αποκορύφωμα; Ο διαιτητής έδειξε κόκκινη κάρτα… στον εκφωνητή του γηπέδου, ο οποίος δεν σταμάτησε να σχολιάζει στο μικρόφωνο εν μέσω της έντασης!

Όπως και να ’χει, ο αποκλεισμός της Μπασακσεχίρ συνιστά ακόμη μία απογοήτευση για το τουρκικό ποδόσφαιρο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.