Οδεύει προς Οβιέδο ο Κάρμο

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Νταβίντ Κάρμο, οδεύει προς την Ρεάλ Οβιέδο με τη μορφή δανεισμού, παρά το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από τη Σεβίλλη τις προηγούμενες μέρες.

Ποδοσφαιριστής της La Liga, για λογαριασμό της νεοφώτιστης Ρεάλ Οβιέδο αναμένεται να γίνει ο Νταβίντ Κάρμο. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού συνδέθηκε έντονα με την Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα, ωστόσο ο Ανγκολέζος στόπερ πιθανότατα θα ακολουθήσει διαφορετικό δρομολόγιο.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «El Comercio», η Οβιέδο προσπαθεί να ολοκληρώσει τη συμφωνία για την απόκτηση του αμυντικού της Νότιγχαμ, με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς στο τέλος της σεζόν 2025-2026.

Ο Κάρμο έγινε ποδοσφαιριστής της Νότιγχαμ με μεταγραφή από την Πόρτο μετά την ολοκλήρωση της σεζόν 2023-24, αλλά δεν έχει καταγράψει ακόμη καμία επίσημη συμμετοχή, στον ένα του χρόνο ως ποδοσφαιριστής της ομάδας. Συνολικά κατέγραψε 54 συμμετοχές κι ένα γκολ με τον Ολυμπιακό, έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί σε Μπράγκα και Πόρτο.