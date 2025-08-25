Η υποδοχή Ζαφείρη και οι πραγματικές ανάγκες του σήμερα

Ο ΠΑΟΚ πήρε το τρίποντο όπως συνηθίζει στις πρεμιέρες, πέτυχε το πρώτο του γκολ σε 90λεπτό και πάει στη ρεβάνς με τη Ριέκα έχοντας ενεργοποιήσει δύο σημαντικούς του παίκτες. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας.

Στην άδεια Τούμπα, σε πρεμιέρα πρωταθλήματος, μη περιμένεις να δεις παπάδες. Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να κερδίσει πολύ πιο εύκολα, όμως έπεσε πάνω στο δικό του τέκνο, τον Νικο Μελίσσα που έβγαζε και τα έξω.

Η έμπνευση του Ράζβαν να ξεκινήσει τον Χατσίδη δεν βγήκε, τον άλλαξε με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και το ρόδι το έσπασε ο καλύτερος παίκτης της ομάδας σε χτυπήματα. Ο Κίριλ Ντεσπότοφ επέστρεψε από τραυματισμό και στα δύο πρώτα του λεπτά στη σεζόν, βρήκε δίχτυα.

Αν εξαιρέσουμε ένα σουτ του Μούργου στο 75΄, ουσιαστική απειλή ο ΠΑΟΚ δεν δέχτηκε. Θα έπρεπε να κλειδώσει το παιχνίδι νωρίτερα, αλλά το γκολ του Βούλγαρου ήταν αρκετό από τη στιγμή που ο Παβλένκα κράτησε για τρίτο παιχνίδι στα τέσσερα ανέπαφη την εστία του.

Προφανώς ο ΠΑΟΚ προβληματίζει, δεν έχει σημαντικά συστατικά και ενόψει Πέμπτης το ερωτηματικά είναι πολλά. Σίγουρα η ενεργοποίηση του Τάισον θα τον φέρει στο αρχικό σχήμα γιατί η ανάγκη του ΠΑΟΚ να έχει παίκτη που πάει στο ένας με έναν είναι μεγάλη, ενώ το μεγάλο ερωτηματικό είναι ο φορ. Ο Τσάλοφ πάλι ξεκίνησε σήμερα, αυτή τη φορά είχε μία – δύο καλές ενέργειες, αλλά στο ροή του αγώνα είναι σα να παίζεις με δέκα. Ο Γιακουμάκης δεν είναι στο 100%, αλλά μπήκε για 25 λεπτά και είδαμε κινήσεις φορ, μία φάση, καλές τοποθετήσεις. Η παρουσία του Ρώσου, δείχνει μεγαλύτερο ρίσκο από αυτή του ανέτοιμου Γιακουμάκη.

Στα υπόλοιπα, έρχεται αύριο ο Χρήστος Ζαφείρης ο οποίος θα τύχει αποθεωτικής υποδοχής εκτιμώ από τα μηνύματα που λαμβάνω. Ο Λουτσέσκου τα είπε όπως έπρεπε για τον νεαρό μέσο, που σίγουρα θα ήθελε να τον έχει από τώρα.

Είναι μία κίνηση τοπ, μία κίνηση από το πάνω ράφι για ελληνική ομάδα και μπράβο στην οικογένεια Σαββίδη που το κατάφερε. Απομένει να δούμε αν έρχεται και τώρα – κομματάκι δύσκολο – και αν δεν, ποιος θα τον αντικαταστήσει.

Υπέπεσε στην αντίληψή μου μία κουβέντα εντός ΠΑΟΚ γιατί ο Λουτσέσκου δεν θέλει πέντε χαφ τον Γενάρη. Απορώ καμιά φορά με το πόσο εύκολα πνίγονται σε μία σταγόνα νερό.

Αυτές οι αποφάσεις είναι απλές. Η επιλογή του κλαμπ είναι ή τρεις μέχρι τον Γενάρη και τέσσερις μετά από αυτόν ή τέσσερις μέχρι τον Γενάρη και πέντε μετά από αυτόν. Είναι σαφές λοιπόν, πως αυτό που δεν βγαίνει είναι το τρεις μέχρι τον Γενάρη. Και ειδικά με αυτούς τους τρεις, δεν βγαίνει ούτε με παρέμβαση της Unicef.

Για τον στόπερ διακρίνω μία σιγουριά πως θα κλείσει στα κοντά, απλά υπενθυμίζω – στον εαυτό μου κυρίως – πως αυτή η σιγουριά εμφανίστηκε στη ζωή μου πολλές φορές το καλοκαίρι και δεν επιβεβαιώθηκε σχεδόν ποτέ.

Σε επτά μέρες, ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να κάνει δύο μεταγραφές. Με μία απλή μαθηματική σκέψη, αντιλαμβάνεται κάποιος πως ο χρόνος δεν περισσεύει.