Λεβαδειακός: Με Παλάσιος, χωρίς Λοντίγκιν στο Κύπελλο

Η αποστολή του Λεβαδειακου για τον αγώνα Κυπέλλου με τον Μακεδονικό.

Από 23 ποδοσφαιριστές αποτελείται η αποστολή του Λεβαδειακού για τον σημερινό (17.00) αγώνα με τον Μακεδονικό, για την προκριματική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Βetsson.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει στη διάθεση του τον νεοαποκτηθέντα Σεμπάστιαν Παλάσιος, όχι όμως τον Γιούρι Λοντίγκιν καθώς επίσης και τους Μακάνιο, Πλέγας, Κάσσος και Γιοκέ.

Αναλυτικά η αποστολή: Γκαραβέλης, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Χάνα, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Φίλων, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτζι, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδης, Λαγιούς, Βέρμπιτς, Παλάσιος.