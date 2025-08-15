ΑΕΚ: Η συνάντηση Ηλιόπουλου-Λαμέλα που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη λύση της συνεργασίας

Χθες, μπήκαν οι τίτλοι τέλους στη συνεργασία της ΑΕΚ με τον Ερικ Λαμέλα. Με τη διαδικασία του διαζυγίου να έρχεται μετά από συνάντηση που υπήρξε ανάμεσα στον Αργεντινό και τον Μάριο Ηλιόπουλο...

Μια συνάντηση, η οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να κλείσει η υπόθεση με τον καλύτερο τρόπο και για τις δυο πλευρές. Πιο συγκεκριμένα, ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης, είχε την προηγούμενο εβδομάδα τετ-α-τετ με τον ποδοσφαιριστή. Εκεί, ξεκαθαρίστηκαν κάποια πολύ βασικά ζητήματα που αφορούσαν το θέμα της λύσης της συνεργασίας. Ήταν μια συνάντηση που έγινε σε καλό κλίμα, με τον Λαμέλα να μένει απόλυτα ικανοποιημένος από τα όσα άκουσε, αποχωρώντας με θετικά συναισθήματα από την ΑΕΚ, όπως φάνηκε και στη δήλωση του.

Αυτή η συνάντηση οριστικοποίησε επι της ουσίας και την συμφωνία των δυο πλευρών για το διαζύγιο με τον Μάριο Ηλιόπουλο να διασφαλίζει πρώτα απ’ όλα τα συμφέροντα του Club, ενώ από εκεί και πέρα, έμεναν κάποια εντελώς διαδικαστικά ζητήματα τα οποία δρομολογήθηκαν χθες όπου ο Λαμέλα πέρασε από τα γραφεία της ΠΑΕ ΑΕΚ και έβαλε την υπογραφή του στη λύση του συμβολαίου του.

Θυμίζουμε πως ο Ερίκ Λαμέλα, γνωστοποίησε χθες ότι πήρε την απόφαση να βάλει τέλος στην καριέρα του αφού αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα με τα πόδια του.