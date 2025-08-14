Λαμέλα: «Ευχαριστώ ΑΕΚ, ήταν τιμή μου - Εύχομαι τα καλύτερα για το μέλλον»! (vid)

Το δικό του αντίο στην ΑΕΚ και τον κόσμο της ειπε ο Ερίκ Λαμέλα που χαρακτήρισε τιμή του το ότι φόρεσε την φανέλα με τον Δικέφαλο στο στήθος ενώ ευχήθηκε στο κλαμπ τα καλύτερα για το μελλον.

Ο Αργεντινός που αποκτήθηκε πέρυσι από την ΑΕΚ, πέρα από τη δεδομένη ποιότητα που είχε, ταλαιπωρήθηκε από πολλούς τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια. Πέρυσι παρά τα προβλήματα που είχε αγωνίστηκε 31 φορές με τη φανέλα της ΑΕΚ, μετρώντας 5 γκολ και 3 ασίστ. Παρ' ότι αγωνίστηκε μόλις έναν χρόνο με τα κιτρινόμαυρα δέθηκε με την ομάδα και αποχαιρέτησε το κλαμπ με όμορφα λόγια.

Νωρίτερα ο Σεζάρ Λουίς Μερλό, τόνισε πως ο Αργεντίνος άσος που αποχώρησε με κάθε επισημότητα από την ΑΕΚ, αναμένεται να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία μόλις 33 ετών και να ξεκινήσει την προπονητική.

Μάλιστα, αυτό θα το κάνει σε ένα οικείο περιβάλλον για αυτόν. Συγκεκριμένα, ο Λαμέλα θα επιστρέψει στη Σεβίλλη, όπου και αγωνιζόταν πριν την Ένωση, για να ενισχύσει το προπονητικό επιτελείο του Ματίας Αλμέιδα!

Αναλυτικά το μήνυμα του Ερίκ Λαμέλα:

Είναι επίσημο. Με κοινή απόφαση συμφωνίας με την ΑΕΚ, αποφασίσαμε να λύσουμε το συμβόλαιό και να ολοκληρώσουμε τη συνεργασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο!

Δεν έχω παρά μόνο λόγια ευγνωμοσύνης, από την πρώτη μέρα που με υποδέχτηκαν στην ΑΕΚ μέχρι σήμερα, συνεχίζω να λαμβάνω αποχαιρετιστήρια μηνύματα.

Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία σε προσωπικό επίπεδο, όπου βίωσα ένα διαφορετικό είδος ποδοσφαίρου, μια υπέροχη χώρα και μια οπαδούς που, για μένα, είναι αναμφίβολα οι καλύτεροι στην Ελλάδα!

Έχω υπέροχες αναμνήσεις. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου και όλους στον σύλλογο. Ήταν τιμή μου να το μοιραστώ αυτό το ταξίδι μαζί σας.

Εύχομαι τα καλύτερα στο μέλλον. Θα έχω πάντα μια θέση στην καρδιά μου για αυτόν τον σύλλογο.

Ευχαριστώ ΑΕΚ!