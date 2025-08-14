Τέλος ο Λαμέλα από την ΑΕΚ

Μετά από μόλις έναν χρόνο συνεργασίας, οι δρόμοι της ΑΕΚ και του Έρικ Λαμέλα χώρισαν, καθώς η «Ένωση» προχώρησε στη λύση του συμβολαίου του 33χρονου Αργεντινού εξτρέμ.

Ο Λαμέλα είχε αποκτηθεί το περασμένο καλοκαίρι ως ελεύθερος, με συμφωνία διάρκειας τριών ετών και ετήσιες απολαβές που έφταναν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Παρότι το συμβόλαιό του έληγε το 2027, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε κοινή συναινέσει διαζύγιο.

Στην περσινή σεζόν, ο έμπειρος άσος μέτρησε 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αγωνιζόμενος συνολικά για 1.851 λεπτά, σημειώνοντας 6 γκολ και μοιράζοντας 3 ασίστ με τη φανέλα της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.

Η αποχώρησή του αφήνει ένα κενό στα άκρα της επίθεσης, με την ΑΕΚ να στρέφει πλέον το βλέμμα της στην αγορά για τον αντικαταστάτη του.