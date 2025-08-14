«Αποσύρεται από το ποδόσφαιρο και μπαίνει στο επιτελείο του Αλμέιδα στη Σεβίλλη ο Λαμέλα!»

Παρελθόν από την ΑΕΚ αποτελεί ο Ερίκ Λαμέλα, με ρεπορτάζ από τη Λατινική Αμερική να αναφέρει πως ο Αργεντίνος αποσύρεται από την ενεργό δράση και θα ενισχύσει το προπονητικό επιτελείο του Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη.

Μία νέα καριέρα φαίνεται πως ξεκινά ο Ερίκ Λαμέλα! Σύμφωνα με τον Σεζάρ Λουίς Μερλό, ο Αργεντίνος άσος που αποχώρησε με κάθε επισημότητα από την ΑΕΚ, αναμένεται να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία μόλις 33 ετών και να ξεκινήσει την προπονητική.

Μάλιστα, αυτό θα το κάνει σε ένα οικείο περιβάλλον για αυτόν. Συγκεκριμένα, ο Λαμέλα θα επιστρέψει στη Σεβίλλη, όπου και αγωνιζόταν πριν την Ένωση, για να ενισχύσει το προπονητικό επιτελείο του Ματίας Αλμέιδα!

Στην περσινή σεζόν, ο Ερίκ Λαμέλα μέτρησε 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αγωνιζόμενος συνολικά για 1.851 λεπτά, σημειώνοντας 6 γκολ και μοιράζοντας 3 ασίστ με τη φανέλα της ΑΕΚ.