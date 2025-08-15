Ελλάς-Ευρώπη-Παναθηναϊκάρα, με Ντράγκο ανίκητο!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την μεγάλη πρόκριση του Παναθηναϊκού με την Σαχτάρ, τους πρωταγωνιστές Ντραγκόφσκι και Μαντσίνι στην διαδικασία των πέναλτι, την συνέχεια στην Ευρώπη και την σφραγίδα Βιτόρια και στα δύο παιχνίδια.

Ναι ρε Παναθηναϊκάρα, ναι. Δεν γινόταν να συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι αυτό, να του γυρνάει την πλάτη η τύχη. Απόψε η μπάλα τον ήθελε στο δοκάρι στην κανονική διάρκεια, αλλά στα πέναλτι είναι η ικανότητα του Ντργακόφσκι και η εξαιρετική δουλειά των δύο προπονητών τερματοφυλάκων του Παναθηναϊκού. Του Λουίς Εστέβες και του Γιώργου Μουντάκη.

Ο «Ντράγκο» ακολούθησε τις εντολές τους στις γωνίες, που έπεσε, έβαλε και την μεγάλη του ικανότητα και με τις δύο αποκρούσεις πέναλτι έδωσε μία τεράστια πρόκριση. Κόντρα στην Σαχτάρ, που ο Παναθηναϊκός με τον τρόπο του δεν την άφησε να φανεί στο παιχνίδι, όσο έπαιζε και με 11 εναντίον 11, κόντρα στην Σαχτάρ, που πέρυσι έπαιξε τσάμπιονς λιγκ, κόντρα στην Σαχτάρ, που έχει το διπλάσιο μπάτζετ από τον Παναθηναϊκό, κόντρα στην Σαχτάρ, που στο άκουσμά της είπαμε όλοι, ότι είναι το απόλυτο φαβορί.

Ο Παναθηναϊκός του Βιτόρια, όμως, έδειξε, ότι τα φαβορί φαίνονται στο γήπεδο και όχι στα χαρτία. Συνολικά και στα δύο ματς ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος και αποδόθηκε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Αυτή που δεν αποδόθηκε στην προηγούμενη φάση, όταν ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από την Ρέιντζερς, παρότι ήταν πολύ καλύτερος.

Μόνο μπράβο αξίζουν στην ομάδα, στον Βιτόρια, στους παίκτες, σε όσους είναι στον σύλλογο, διότι η αποψινή πρόκριση μπορεί να είναι μία αρχή, για να απελευθερωθεί η ομάδα και για όλη την χρονιά, που έρχεται.

Το πως θα έπαιζε ο Παναθηναϊκός απόψε ειλικρινά απόψε δεν με ένοιαζε. Την πρόκριση ήθελα και η πρόκριση ήρθε. Στα πέναλτι; Στα πέναλτι. Αυτά, που ο υπερόπτης προπονητής Τουράν με δηλώσεις του τα υποτίμησε, αλλά ο Βιτόρια μαζί με τους προπονητές τερματοφυλάκων εξέτασαν την κάθε λεπτομέρεια και έτσι ήρθε η πρόκριση.

Στο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός έκανε αμυντικά ένα σχεδόν τέλειο παιχνίδι και η Σαχτάρ έκανε την φάση του αγώνα, όταν έπαιζε με παίκτη λιγότερο, αλλά το γκολ που δεν έβαλε ο Πελίστρι εξ’επαφής με την Ρέιντζερς, το έχασε απόψε ο Νίβερτον. Ετσι είναι το ποδόσφαιρο. Ότι σου παίρνει στο δίνει πίσω.

Κατά τα άλλα ο Βιτόρια ακύρωσε και στα δύο παιχνίδια μία ομάδα, που την λες και μηχανή των γκολ με μεγάλο ταλέντο. Επιθετικά ο Παναθηναϊκός σήμερα δεν έκανε πολλά πράγματα, κυρίως, όταν έμεινε με παίκτη παραπάνω, αλλά μην ξεχνάμε, ότι του έλειπαν και ο Τζούρισιτς και ο Μπακασέτας, όπως φυσικά έλειπε και από την Σαχτάρ ο καλύτερός της παίκτης Κέβιν.

Δεν με νοιάζει, όμως, που ο Παναθηναϊκός απέναντι στους δέκα της Σαχτάρ δεν έκανε φάσεις, με νοιάζει που πήρε την πρόκριση. Διότι στα προηγούμενα ματς, που έκανε φάσεις και τις έχανε δεν θυμάμαι να χαρήκαμε. Σκάσαμε από την απώλεια της πρόκρισης. Απόψε είναι μέρα χαράς για όλο τον οργανισμό και τον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Μπράβο στον μάγκα Μαξίμοβιτς, που στο τελευταίο του παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ,έπαιξε σαν σκύλος, έτρεξε χωρίς αύριο. Καλή συνέχεια.

Μπράβο στον μάγκα Ντραγκόφσκι, που πριν λίγο καιρό κάποιοι τον έβγαζαν άχρηστο και τελειωμένο και απόψε έδωσε την μεγάλη πρόκριση.

Μπράβο στον Μαντσίνι, που είναι τελειωμένος από τον Παναθηναϊκό και βρήκε την δύναμη στο τελευταίο πέναλτι να στείλει την μπάλα εκεί που πιάνει αράχνες.

Το Ελλάς-Ευρώπη-Παναθηναϊκός θα ακούγεται τουλάχιστον μέχρι τον Γενάρη σε όλα τα ευρωπαϊκά γήπεδα και ο Παναθηναϊκός κόντρα σε Ρέιντζερς και Σαχτάρ έδειξε, ότι μπορεί. Τώρα χωρίς άγχος πάει να αποκλείσει την Σάμσουνσπορ και να παίξει στο Europa League.

· Το δίδυμο Τουμπά, Πάλμερ είναι δίδυμο από παλιά, δίδυμο πάνω στο οποίο χτίζεις ευρωπαικές επιτυχίες σαν την αποψινή.

· Τεράστιο παιχνίδι από τον Πελίστρι, βάλτο ρε αγόρι μου να πάρουμε την πρόκριση από την κανονική διάρκεια.

· Σιώπης και Ζαρουρί είστε μάγκες. Πέναλτι χάνουν όλοι, τώρα θέλουν στήριξη περισσότερο από όλους. Ολοι μαζί πάμε για το επόμενο.

· Με Καλάμπρια και τις μεταγραφές που έρχονται τα καλύτερα είναι μπροστά.