Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Ο Παβλένκα νίκησε ξανά τον Μπάλο από θέση τετ α τετ (vid) 14-08-2025 20:49 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ Wolfsberger AC ΠΡΟΣΩΠΑ Γιρί Παβλένκα 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο ΠΑΟΚ από κόρνερ δικό του λίγο έλειψε να δεχτεί γκολ στην αντεπίθεση με τον Μπάλο να τρέχει όλο το γήπεδο να βγαίνει σε θέση τετ α τετ απέναντι από τον Τσέχο γκολκίπερ, με τον Παβλένκα σαν σε dejavu να του βάζει και πάλι στοπ με τα πόδια. Δείτε τη φάση: Μέχρι πριν 4 μήνες θα έμοιαζε ουτοπικό: Αντιλαμβανόμαστε τι παίκτη κυνηγάει ο Παναθηναϊκός; menshouse.gr Άδωνις Γεωργιάδης: «Το μίσος σας για τον Μητσοτάκη έχει φτάσει σ’ επίπεδο αρρώστιας!» instanews.gr Πόλεμος στην Ουκρανία: Κύριε Ζελένσκι, τι έχετε πάθει; instanews.gr «Έγκλημα» αυτό που έγινε με τον Γιάννη: Τώρα, είναι αργά… menshouse.gr Βόλφσμπεργκερ - ΠΑΟΚ: Οι μπουκ το «βλέπουν» να γίνεται! menshouse.gr «Έπεσα θύμα ξυλοδαρμού από τον σύντροφό μου»: Συγκλονιστική αποκάλυψη από την Δήμητρα Αλεξανδράκη λόγω... κεράτου! (Vid) dailymedia.gr «Αυτό με κράτησε και δεν έχασα τα μυαλά μου»: Κι όμως, ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει νοσηλευτεί ξανά σε ψυχιατρική κλινική dailymedia.gr Γιατί να γίνεται βούκινο ένα ζήτημα υγείας του κάθε Μαζωνάκη; menshouse.gr Ο Παβλένκα νίκησε ξανά τον Μπάλο από θέση τετ α τετ (vid) SHARE