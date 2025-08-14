Ο Πρόεδρος της Βραζιλίας υπερασπίστηκε τον Αμπέλ Φερέιρα

Ο Πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα, υπερασπίστηκε τον πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ και νυν της Παλμέιρας, Άμπελ Φερέιρα, ο οποίος έχει γίνει στόχος των οπαδών της βραζιλιάνικης ομάδας.

Σε συνέντευξή του στο «BandNews», έκανε ακόμη και μια σύγκριση με την πολιτική: «Όταν προσπαθώ να κάνω μια αναλογία μεταξύ πολιτικής και ποδοσφαίρου, είναι για να δω αν οι άνθρωποι καταλαβαίνουν.

Ο προπονητής της Παλμέιρας έχει κερδίσει τους περισσότερους τίτλους για τον σύλλογο. Πρόσφατα, έχασε από την Κορίνθιανς, και βλέπετε τους οπαδούς να τον αποκαλούν ηλίθιο. Είναι ένα άτομο που κέρδισε τα πάντα για την Παλμέιρας. Είναι λίγο πολύ σαν πολιτική», είπε ο Λούλα ντα Σίλβα.

Το προπονητικό κέντρο της Παλμέιρας-όπως αναφέρει η εφημερίδα της Πορτογαλίας «O'Jogo»- έγινε πρόσφατα στόχος επίθεσης με κροτίδες, επιδεινώνοντας τις εντάσεις μεταξύ των οπαδών και της διοίκησης και του προπονητικού επιτελείου.

Η ήττα με συνολικό σκορ 3-0 την περασμένη Τετάρτη από την Κορίνθιανς, την ιστορική αντίπαλό της, στο Κύπελλο Βραζιλίας, πυροδότησε έντονες διαμαρτυρίες.

Ο Αμπέλ Φερέιρα απάντησε στις προσβολές με χειροκροτήματα, μια χειρονομία που οι οπαδοί φέρεται να ερμήνευσαν ως ειρωνική, επιδεινώνοντας τη δυσαρέσκεια.