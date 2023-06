Μίδας ο Χεσούς Νάβας: Ο μόνος παίκτης στην ιστορία με Mundial, Euro και Nations League

Ο πολύπειρος μπακ, μάλιστα έγραψε η ιστορία, αφού έγινε ο μόνος παίκτης που έχει πανηγυρίσει, Παγκόσμιο Κύπελλο, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και πλέον το Nations League.

Ο 37χρονος ποδοσφαιριστής είχε κατακτήσει το Mundial με την Ισπανία το 2010, το Euro το 2012 και 11 χρόνια μετά πανηγύρισε με τους «Φούριας Ρόχας» και την κατάκτηση του Nations League!

🏆 World Cup

🏆 Euros

🏆 Nations League



Jesús Navas is the first player to win all three 💪 pic.twitter.com/OXmiL02QnC