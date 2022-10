Ava(r)nti Maestro!

Yolo (you only live once)!

Δεν κέρδισε, δεν τα πηγαίνει καν καλά ως τώρα στο πρωτάθλημα, αλλά αν για κάτι έχει δώσει διαπιστευτήρια ο ΟΦΗ είναι για τις στιγμές που έχει προσφέρει. Κάτι που έκανε και την Κυριακή. Κανένα ματς δεν τελειώνει, πριν τελειώσει και οι Κρητικοί ζουν και πεθαίνουν με αυτή τη λογική. Βασικά, αν δεν είχαν αυτή τη λογική θα είχαν και δύο βαθμούς λιγότερους, κάτι που θα τους έφερνε στην όχι και τόσο εκλεκτή παρέα του Λεβαδειακού και του Ιωνικού. Στα Γιάννινα, ο Ασάν Ντιουσέ ήταν εκείνος που έσωσε την ομάδα του Νίκου Νιόπλια από την ήττα, με ένα απίστευτο γκολ στην εκπνοή των 90 λεπτών! Κι επειδή ζούμε και αναπνέουμε για στατιστικά ήταν το πρώτο γκολ που πετυχαίνει μετά από τέσσερα χρόνια, μόλις το πέμπτο συνολικά στην καριέρα του σε 212 αγώνες!! Ένα ανά 42 ματς… Πώς να μην είναι yolo, λοιπόν, ο Σενεγαλέζος, ο οποίος πέτυχε ΑΥΤΟ το γκολ στο 90ο λεπτό!



* (To γκολ είναι μετά το 4.45)

Ο διάλογος που έχουμε στο μυαλό μας πάει κάπως έτσι…

- Λοιπόν, παιδιά πέτυχα μια γκολάρα χθες στο playstation, ούτε η Μπαρτσελόνα του Γκουαρντιόλα τέτοιο πράγμα…

- Για δείξε ρε coach…

- Να πήρε τη μπάλα αυτός εκεί, την έδωσε στον άλλον, εκείνος στον τρίτο, ο τρίτος στον τέταρτο και ο τέταρτος σκόραρε…

- Εντάξει coach, το ‘χουμε!

Και το είχαν…