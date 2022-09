Ο κακός χαμός μεταξύ οπαδών σε ντέρμπι της Β' Ρουμανίας (vid)

O κακός χαμός έγινε στο ντέρμπι της δεύτερης κατηγορίας της Ρουμανίας ανάμεσα στη Ντιναμό και τη CSA Στεάουα Βουκουρεστίου.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν, ήδη, στο διαδίκτυο, διακρίνονται οπαδοί και αστυνομικές δυνάμεις μέσα σε σύννεφα καπνού, με αντικείμενα να εκσφενδονίζονται κατά πάσα κατεύθυνση.

Η αναμέτρηση πάντως ολοκληρώθηκε κανονικά, με τους φιλοξενούμενους να επικρατούν 2-1, με ανατροπή.

