Ο Κούπερ Φλαγκ είναι ο επόμενος μεγάλος σταρ του ΝΒΑ!

Στα 15 του έχει ήδη καταφέρει να κάνει ντόρο με τα εντυπωσιακά στοιχεία του και το ταλέντο του που τρυπάει ταβάνι. Για χάρη του το Duke έχει εκπονήσει ολόκληρο σχέδιο να τον κάνει δικό του. Το SDNA παρουσιάζει τον μεγάλο πρωταγωνιστή του FIBA U17 World Cup της Ισπανίας, τον Κούπερ Φλαγκ, που έρχεται για να κατακτήσει το ΝΒΑ!

Για τους Αμερικανούς το μπάσκετ δεν είναι μόνο το ΝΒΑ. Δεν είναι καν το NCAA. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία γύρω από την οποία εκατοντάδες μάτια παρακολουθούν σε καθημερινή βάση παίκτες κάθε ηλικίας. Και όταν λέμε κάθε ηλικίας, το εννοούμε.

Οι ειδικοί είχαν εντοπίσει και ξεχωρίσει το ταλέντο του Τσετ Χόλμγκρεν πολύ πριν «συστηθεί» στο Γκονζάγκα. Και είχαν προβλέψει από την πρώτη στιγμή τις τρομερές δυνατότητές του. Το ίδιο ισχύει για τον Τζαμπάρι Σμιθ τζούνιορ, τον Τζέιντεν Άιβι και τόσους άλλους που «συστήθηκαν» πρόσφατα στη μεγάλη σκηνή του ΝΒΑ.

Άλλωστε οι Αμερικανοί έχουν έναν μοναδικό τρόπο να παράγουν παίκτες του υψηλότερου επιπέδου σε σταθερή βάση. Στο FIBA U17 World Cup είχαμε τη δυνατότητα να δούμε μερικούς από αυτούς σε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές τους.

Ρον Χόλαντ, Τζέρεμι Φίαρς τζούνιορ, Σον Στιούαρτ, είναι μόνο μερικοί από τους παίκτες ηλικίας 15-16 ετών που έχουν τρομερό potential και δυνατότητα να πάνε πολύ εύκολα στο επόμενο επίπεδο. Και ιδίως πολύ σύντομα. Ανάμεσα σε αυτούς όμως υπάρχει ένας παίκτης που ξεχωρίζει με την επιβλητική παρουσία του, τα τρομακτικά προσόντα του και το απαράμιλλο στυλ με το οποίο αγωνίζεται.

Ο λόγος για τον Κούπερ Φλαγκ. Το όνομά του δεν σας λέει κάτι; Ας σας κάνουμε μια μικρή παρουσίαση του 15χρονου φόργουορντ από το Νιούπορτ.

Πρόκειται για έναν 15χρονο φόργουορντ, που έχει ύψος 2,01μ και αγωνίζεται στην Montverde Academy. Μια από τις πιο διάσημες ιδιωτικές ακαδημίες της Φλόριντα, που προετοιμάζει τους επόμενους μεγάλους σταρ του αμερικανικού αθλητισμού. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και πιο πρόσφατα παραδείγματα είναι ο Rookie of the Year, για τη σεζόν 2021-22, Σκότι Μπαρνς, που πέρασε από τις πύλες της ακαδημίας και πήρε βάσεις πρωταθλητισμού.

Ο Φλαγκ έχει τρομακτικές δυνατότητες και τις έδειξε σε μεγάλο βαθμό στην Μάλαγα. Οι αριθμοί του προκαλούν σοκ και δέος!

9,3 πόντοι

10 ριμπάουντ

2,9 τάπες

2,4 κλεψίματα

1,9 ασίστ

41,5% στα σουτ εντός πεδιάς

Στα 7 παιχνίδια που αγωνίστηκε στα παρκέ της Ισπανίας ξεδίπλωσε τις αρετές του. Στον τελικό απέναντι στην διοργανώτρια Ισπανία μάλιστα ήταν κάτι παραπάνω από επιβλητικός.

Στα 27 λεπτά που έμεινε στο παρκέ το κοντέρ έγραψε 10 πόντους, 17 ριμπάουντ, 8 κλεψίματα, 4 τάπες, 2 ασίστ. Απίθανα πράγματα από έναν παίκτη που οι ειδικοί θεωρούν ως το καλύτερο prospect της ηλικίας του στις ΗΠΑ.

Γιατί όμως υπάρχει τόσος ντόρος στις ΗΠΑ γύρω από το όνομα του Κούπερ Φλαγκ;

Πρόκειται για παίκτης που βρίσκεται ακόμα στην ανάπτυξη και έχει τα φόντα να πάρει κι άλλους πόντους και να ψηλώσει ακόμα περισσότερο. Έχει εξαιρετικό χειρισμό της μπάλας, ενώ στον τομέα των ριμπάουντ είναι ήδη σε πολύ υψηλό επίπεδο. Το σουτ του είναι πολύ αξιόπιστο για το ύψος του, ενώ έχει εξαιρετικό πρώτο βήμα, το οποίο τον βοηθάει να πηγαίνει με φόρα στο καλάθι.

Τις περισσότερες φορές τελειώνει τις φάσεις με κάρφωμα. Εφόσον βελτιώσει την δημιουργία του θα έχει το απόλυτο πακέτο που θέλει κάθε προπονητής.

Την περασμένη σεζόν σάρωσε τα βραβεία στο Maine, διότι αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της περιφέρειάς του, μέλος της καλύτερης αμυντικής πεντάδας, αλλά και πιο εντυπωσιακός παίκτης στο Class A Tournament του 2022.

Το Duke και το σχέδιο «Capture the Flagg»

Οι ειδικοί θεωρούν δεδομένο ένα πράγμα, πως δεν θα βρεθεί για πολύ καιρό στο NCAA. Είναι τέτοιο το ταλέντο του που όλοι συμφωνούν σε ένα πράγμα. Θα είναι παίκτης one and done σεζόν.

Πού θα αγωνιστεί όμως στην Κολεγιακή του πορεία; Το μεγάλο φαβορί για να τον κάνει δικό του στο μέλλον είναι ένα, το Duke.

Ήδη το φημισμένο Κολέγιο έχει εκπονήσει σχέδιο με τίτλο «Capture The Flagg» (Αιχμαλωτίστε τον Φλαγκ, σε απλά ελληνικά). Και ό ίδιος όμως από την πλευρά του έχει δώσει... τροφή για σχόλια.

Αυτό γιατί χαρακτήρισε το Duke «σχολείο των ονείρων του.

Προσέξτε: Δεν πρόκειται για μια κατάσταση που θα πραγματοποιηθεί σε 1-2 χρόνια, αλλά μιλάμε για την τάξη του 2025! Τότε ο Φλαγκ αναμένεται να μπει στο NCAA και να ετοιμαστεί για το NBA Draft του 2026. Εκεί όπου ήδη το όνομά του φιγουράρει ανάμεσα στα κορυφαία draft picks πρώτου γύρου, μαζί με τον συμπαίκτη του στην Team USA U17, Κόα Πιτ, αλλά και τον γιο του Κάρλος Μπούζερ, Κάμερον.

Το σημαντικότερο όλων όμως είναι ένα, ο Κούπερ Φλαγκ ήρθε για να μείνει. Και είναι στο χέρι του να συντηρήσει τον ντόρο που έχτισε γύρω από το όνομά του και τα επόμενα χρόνια. Έχει και το ταλέντο και την ικανότητα να τα καταφέρει!