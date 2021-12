Μισό εκατομμύριο ευρώ και συνεχίζει: Ποιος είναι ο Παναθηναϊκός «παλαιάς κοπής», Δημήτρης Βρανόπουλος;

Το SDNA, με αφορμή και το τελευταίο μπαμ του τριφυλλιού με την απόκτηση της Φιτζέραλντ, επιχειρεί να αναλύσει την εμπλοκή του Δημήτρη Βρανόπουλου στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό.

Στην εκκίνηση του «PAO Alive», η λίστα με τους καταθέτες γέμιζε ανά τακτά χρονικά διαστήματα με ποσά της τάξεως των 5.000, 10.000 και 20.000 αλλά ο αποστολέας παρέμενε άγνωστος. Ποιος μπορεί να ήταν; Στη δημοσιογραφική πιάτσα όλοι έψαχναν σε προφανείς επιφανείς Παναθηναϊκούς, άλλωστε η εισροή από νέα πρόσωπα αγνοείται εδώ και πολλά χρόνια.

Όταν με τον καιρό οι καταθέσεις συνεχίζονταν και το όνομα του έγινε γνωστό, ένας δημοσιογράφος τηλεφώνησε στον Δημήτρη Βρανόπουλο: «Θα σας μιλήσω υπό μια προϋπόθεση. Δε θα πείτε ποτέ ότι μιλήσαμε. Εμένα με ενδιαφέρει ο Παναθηναϊκός, όχι η δημοσιότητα». Κι η ιστορία συνεχίστηκε ακριβώς με βάση τα λεγόμενα του.

Με τον ίδιο αφανή τρόπο μπήκε στο ΔΣ του Τάκη Μαλακατέ, λαμβάνοντας θέση αντιπροέδρου. «Απαίτησε» μόνο αποχή από ταα φώτα. Έως και σήμερα, όσοι είναι μέσα και γύρω από τον Ερασιτέχνη, λένε πως είναι ζήτημα να γνωρίζει ο κόσμος το… 1/100 από όσα πράττει.

Το τελευταίο του χτύπημα ήταν το πράσινο φως για να ντυθεί στα πράσινα της ομάδας μπάσκετ η Φιγιόντα Φιτζέραλντ, μια μεταγραφή από το πάνω ράφι του ευρωπαϊκού μπάσκετ, που μόλις χθες έβαλε 29 πόντους κι έστειλε την Πολκοβίτσε στους 16 του Eurocup.

Τι είχε προηγηθεί; Αμέτρητες καταθέσεις κι ακόμα περισσότερες παρακλήσεις να μην δοθεί δημοσιότητα.

Ο Δημήτρης Βρανόπουλος δεν είναι ένας μεγιστάνας που δύναται μελλοντικά να αγοράσει την ΠΑΕ ή την ΚΑΕ και να την τρέξει. Προσφέρει όμως το μέγιστο στη μάνα του λόχου, εκεί όπου και τα λίγα είναι πολλά. Μπορεί να βοηθήσει αθλητές όπως ο Ιακωβίδης, η Ντουντουνάκη, να συμβάλει σε όλα τα μικρά σπορ και να βάλει στους ώμους του όλα τα τμήματα ΑΜΕΑ που συντηρεί ο σύλλογος.

Στο σύντομο βιογραφικό του που φιλοξενείται στη σελίδα του Παναθηναϊκού αναφέρεται ότι «Ο Δημήτρης Βρανόπουλος γεννήθηκε το 1958 στην Αθήνα. Tελείωσε το γυμνάσιο στο Κολλέγιο Αθηνών και συνέχισε τις πανεπιστημιακές σπουδές του στο ‘’London School of Economics’’ κάνοντας Bsc σε ‘’Economics of Trade and Industry’’ και Msc στο “Investment Planning’’.

Έχοντας εργαστεί στον Όμιλο Λάτση για 6 χρόνια, φτάνοντας μέχρι και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στη SETE (γραφείο κεντρικών προμηθειών του ομίλου), αποφάσισε το 1988 να κάνει τα πρώτα επιχειρηματικά του βήματα ανοίγοντας στο Λονδίνο και την Αθήνα την εταιρία Marine Plus SA, με αντικείμενο την αντιπροσώπευση ναυπηγείων παγκοσμίως, τα ανταλλακτικά πλοίων και το ναυτιλιακό εξοπλισμό. Σήμερα η Marine Plus SA έχει γραφεία σε Ελλάδα, Τουρκία και Σιγκαπούρη».

Επιστρέφοντας στα Παναθηναϊκά δρώμενα: Τον περασμένο Μάιο όταν η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού με ένα πολύ μικρό rotation έφτασε στους τελικούς κόντρα στον Ολυμπιακό και έχανε στη σειρά με 2-1, πήγε μαζί με τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη στην προπόνηση και θέλοντας να δώσει το μέγιστο κίνητρο έταξε έξτρα πριμ στα κορίτσια για να ισοφαρίσουν τη σειρά, ακόμα κι αν έχαναν το πρωτάθλημα στο τελευταίο ματς στο ΣΕΦ. Αν όμως κέρδιζαν και στο Φάληρο, τότε το αρχικό πριμ θα διπλασιαζόταν. Τη συνέχεια την ξέρετε…

Ο Βρανόπουλος είναι ένας Παναθηναϊκός από αυτούς που στους κύκλους του συλλόγου αποκαλούνται «παλαιάς κοπής». Με ήθος, μακριά από αντιπαραθέσεις, ενωτικός και καθόλου συγκρουσιακός. Από αυτούς που αγαπάνε την ομάδα τους παθολογικά και επιζητούν την προσφορά χωρίς να επιζητούν τα φώτα. Σε ένα σωματείο που για 7-8 χρόνια έψαχνε οδοιπορικά για να ταξιδέψει στα εκτός έδρας παιχνίδια, κάθε προσφορά μικρή ή μεγάλη άρχισε να μοιάζει σημαντική.

Μέχρι που ο Βρανόπουλος μετά από 1,5 χρόνο στη θέση του αντιπροέδρου έχει φτάσει στο σημείο να θεωρείται ο βασικότερος χρηματοδότης του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Οι πληροφορίες πλέον αναφέρουν ότι με πολύ μετριοπαθείς εκτιμήσεις, η εισροή στα ταμεία του Ερασιτέχνη από τον ίδιο έχει ξεπεράσει το μισό εκατομμύριο. Κι όλα τα χρήματα είναι κατατεθειμένα. Ενώ η αρχική του δέσμευση ήταν ότι μπορεί να συνεισφέρει ένα ποσό πολύ πολύ μικρότερο από αυτό… Ο Βρανόπουλος ισούται πλέον ως αυτόνομη μονάδα με την συνεισφορά από 10.000 μέλη ταμειακά τακτοποιημένα.

Ίσως ακόμα μεγαλύτερη αξία να έχει από το ίδιο το ποσό η επιδίωξη του να παραμείνει στην αφάνεια. Να κλείνει τρύπες, να κάνει μεταγραφές, να βλέπει τον σύλλογο νοικοκυρεμένο και πρωταγωνιστή σε όλα τα σπορ, αλλά να μην φαίνεται ο ίδιος. Σημασία άλλωστε έχει «να φαίνεται ο Παναθηναϊκός»… Πόσοι άραγε τέτοιοι κυκλοφορούν στης Λεωφόρου τα στενά;