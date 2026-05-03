Η ανακοίνωση της Μπανταλόνα για τα προβλήματα στον πίνακα πριν το Final Four του BCL

Με ανακοίνωσή της η Μπανταλόνα ενημέρωσε για τα προβλήματα στον ηλεκτρονικό πίνακα του γηπέδου της, που οδήγησαν στην αναβολή του αγώνα με τη Μάλαγα.

Λίγες μέρες πριν φιλοξενήσει το Final Four του BCL (7-9 Μαΐου), όπου παίζει η ΑΕΚ κόντρα στη Μάλαγα, ο ηλεκτρονικός πίνακας του γηπέδου παρουσίασε βλάβη, οδηγώντας σε αναβολή το ματς της Μπανταλόνα.

Η ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση αργά το βράδυ του Σαββάτου για το περιστατικό, τονίζοντας πως «άμεσα θα πραγματοποιηθεί ενδελεχής έλεγχος των εγκαταστάσεων, ώστε να εντοπιστεί και να επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπανταλόνα:

«Η Μπανταλόνα εκφράζει τη βαθιά της λύπη για τα γεγονότα που σημειώθηκαν σήμερα και τα οποία οδήγησαν τελικά στη διακοπή του αγώνα μεταξύ της ομάδας μας και της Μάλαγα.

Όπως πριν από κάθε αγώνα και ακολουθώντας το καθιερωμένο πρωτόκολλο, το τεχνικό επιτελείο πραγματοποίησε έλεγχο σε ολόκληρη την εγκατάσταση 3 ώρες πριν από το τζάμπολ. Δεν εντοπίστηκαν ανωμαλίες σε αυτούς τους ελέγχους.

Περίπου 40 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα, ο κεντρικός πίνακας βίντεο άρχισε να παρουσιάζει σφάλματα στη λήψη των δεδομένων που αποστέλλονταν από τις κονσόλες της γραμματείας.

Το σύστημα επανεκκινήθηκε και το πρώτο ημίχρονο μπόρεσε να διεξαχθεί χρησιμοποιώντας τους πίνακες των καλαθιών, αν και ο κεντρικός πίνακας βίντεο συνέχισε να μη λειτουργεί σωστά.

Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, το τεχνικό σύστημα απορρυθμίστηκε πλήρως, συμπεριλαμβανομένων και των πινάκων των καλαθιών. Παρά τις προσπάθειες να βρεθεί λύση ώστε να συνεχιστεί ο αγώνας όπως στο πρώτο ημίχρονο, αυτό δεν κατέστη δυνατό και ο αγώνας έπρεπε να διακοπεί.

Άμεσα θα πραγματοποιηθεί ενδελεχής έλεγχος των εγκαταστάσεων, ώστε να εντοπιστεί και να επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό.

Όταν αποφασιστεί η ημερομηνία διεξαγωγής του δεύτερου ημιχρόνου του αγώνα, θα υπάρξει ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την παρακολούθηση του υπόλοιπου της αναμέτρησης.

Ζητούμε συγγνώμη για τα γεγονότα που σημειώθηκαν σήμερα το απόγευμα».