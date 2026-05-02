Οτούρου: «Απαράδεκτο αυτό που συνέβη στο Game 2»

Ο Νταν Οτούρου χαρακτήρισε απαράδεκτη την εικόνα της Χάποελ Τελ Αβίβ στο δεύτερο ημίχρονο του Game 2 με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι Ισπανοί έκαναν το 2-0 στη σειρά και ο Αμερικανός σέντερ στάθηκε στη... διπρόσωπη εμφάνιση της ομάδας του.

«Δεν παίξαμε αρκετά καλά, αυτό συνέβη. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο ημίχρονα; Ήμασταν δύο διαφορετικές ομάδες και αυτό είναι απαράδεκτο», ανέφερε ο ποιοτικός ψηλός του Δημήτρη Ιτούδη και συνέχισε λέγοντας:

«Δεν ξέρω τι συνέβη στο τρίτο δεκάλεπτο, απλώς δεν παίξαμε όπως έπρεπε. Πάντα πιστεύω ότι μπορούμε να κερδίσουμε, αύριο είναι μια νέα μέρα. Θα επικεντρωθούμε στην προπόνηση και ελπίζω να εμφανιστούμε με τη σωστή ενέργεια. Η σειρά είναι στο 2-0 και υπάρχει ακόμα ρίσκο για εμάς».