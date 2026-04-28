Ο Κούπερ Φλαγκ αναδείχθηκε ως ο rookie της χρονιάς στο NBA

Ο νεαρός φόργουορντ των Ντάλας Μάβερικς κέρδισε το πρώτο του μεγάλο ατομικό βραβείο στο NBA, αφού ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος πρωτοεμφανιζόμενος την φετινή σεζόν.

Ο Κούπερ Φλαγκ στο draft του περασμένου καλοκαιριού επιλέχθηκε στο Νο1 από τους Ντάλας Μάβερικς και άμεσα εξελίχθηκε σε ηγετική μορφή για τους Τεξανούς, αφήνοντας πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.

Στην πρώτη του σεζόν στο NBA, o 19χρονος φόργουορντ ολοκλήρωσε την regular season με 21.0 πόντους, 6.7 ριμπάουντ, 4.5 ασίστ και 1.2 κλεψίματα ανά αγώνα, για να αναδειχθεί ως ο rookie της χρονιάς.

Ο Φλαγκ, μάλιστα έγινε ο πρώτος rookie μετά τον θρυλικό Μάικλ Τζόρνταν που ηγήθηκε της ομάδας του σε πόντους, ριμπάουντ, ασίστ και κλεψίματα στην πρώτη του σεζόν στο ΝΒΑ!