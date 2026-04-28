Ο Κούπερ Φλαγκ αναδείχθηκε ως ο rookie της χρονιάς στο NBA

Ο Κούπερ Φλαγκ στο draft του περασμένου καλοκαιριού επιλέχθηκε στο Νο1 από τους Ντάλας Μάβερικς και άμεσα εξελίχθηκε σε ηγετική μορφή για τους Τεξανούς, αφήνοντας πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.
Στην πρώτη του σεζόν στο NBA, o 19χρονος φόργουορντ ολοκλήρωσε την regular season με 21.0 πόντους, 6.7 ριμπάουντ, 4.5 ασίστ και 1.2 κλεψίματα ανά αγώνα, για να αναδειχθεί ως ο rookie της χρονιάς.
Ο Φλαγκ, μάλιστα έγινε ο πρώτος rookie μετά τον θρυλικό Μάικλ Τζόρνταν που ηγήθηκε της ομάδας του σε πόντους, ριμπάουντ, ασίστ και κλεψίματα στην πρώτη του σεζόν στο ΝΒΑ!
YOUR 2025-26 @Kia NBA ROOKIE OF THE YEAR... COOPER FLAGG!— NBA (@NBA) April 27, 2026
@Cooper_Flagg is the 1st rookie since Michael Jordan to lead his team in total points, rebounds, assists and steals!