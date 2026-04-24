Μαρκοϊσβίλι: «Φοβερή ομάδα ο Ολυμπιακός, έχει εξαιρετικό προπονητή»

O προπονητής της Μονακό, Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι, στάθηκε στην ποιότητα του Ολυμπιακού, μετά την πρόκριση της ομάδας από το Πριγκιπάτο στα πλέι οφ της Euroleague.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο flash interview μετά τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα:

«Πρέπει να είμαστε περήφανοι με αυτό που καταφέραμε. Δεν είχαμε παίξει τέτοια άμυνα εδώ και καιρό. Κρατήσαμε χαμηλά τη Μπαρτσελόνα, την αναγκάσαμε να πάρει δύσκολα σουτ. Επιθετικά είχαμε κάποια προβλήματα στην 3η περίοδο αλλά δεν πανικοβληθήκαμε. Βρήκαμε την αυτοπεποίθηση και τον ρυθμό μας.

Η επόμενη μέρα είναι ο τελικός του Κυπέλλου αύριο. Θα παλέψουμε για έναν τίτλο. Μετά θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τον Ολυμπιακό. Είναι μια φοβερή ομάδα, με έναν εξαιρετικό προπονητή και θα τους συναντήσουμε μπροστά μας».