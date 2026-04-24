H Mονακό των χιλιών προβλημάτων λύγισε την Μπαρτσελόνα, κερδίζοντας με 79-70 και έκλεισε ραντεβού με τον Ολυμπιακό στα play-off, σε μια σειρά επανάληψη του 2022.

Και οι εννιά ήταν υπέροχοι: Η Μονακό παρατάχθηκε με 9 παίκτες στο παρκέ, άντεξε την πίεση της Μπαρτσελόνα στο 4ο δεκάλεπτο και πήρε νίκη - πρόκριση (79-70) στα play-off. Πλέον η ομάδα του Μαρκοϊσβίλι θα συναντήσει τον Ολυμπιακό στην διαδικασία των play-off, σε μια σειρά επανάληψη της σεζόν 2021-22, με τους Μπλαουγκράνα να μένουν εκτός διοργάνωσης.

Για τους Μονεγάσκους ο Ντάνιελ Τάις κυριάρχησε στο ζωγραφιστό με 16 πόντους (7/9δ) και 6 ριμπάουντ, με τον Μάικ Τζέιμς να πραγματοποιεί διπλή εμφάνιση με 13 πόντους και 10 ασίστ. Έδωσε λύσεις όταν χρειαζόνταν ο Οκόμπο (14π. 3ρ.), πληθωρική εμφάνιση του Μπλόσμγκειμ με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά για την ομάδα του Πασκουάλ που απογοήτευσε στην μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού κορυφαίος ξεχώρισε ο Ουίλ Κλάιμπερν με 16 πόντους και 7 ριμπαόυντ, με τον Σενγκέλια να προσθέτει 14 πόντους και 7 ριμπάουντ. Έδωσε λύσεις και ο Βέσελι (12π. 3ρ. 3ασ.), διψήφιος και ο Μπριθουέλα (10π.).

Με όπλο την άμυνα της ήλεγξε τον ρυθμό και πήρε διψήφια διαφορά η Μονακό

Με τον Ντάνιελ Τάις να βρίσκει σκορ μέσα από το ζωγραφιστό μπήκε η Μονακό στο παιχνίδι (4π. 4-2), με τον Κλάιμπερν να απαντά με τέσσερις δικούς του πόντους για το 8-6 στο 3’. Ο Τζέιμς έδινε λύσεις (7π.) για το +4 (13-9) των Μονεγάσκων στο 5’, με τον Μπλοσομγκέιμ να δίνει διψήφια διαφορά στους γηπεδούχους (+10, 19-9 στο 7’). Οι παίκτες του Μαρκοϊσβίλι ήλεγχαν απόλυτα τον ρυθμό, έτρεξαν 11-0 σερί για το +12 (21-9 στο 8’) και μέσω της άμυνας εκτόξευσε το προβάδισμα της στο +14 (26-12 στο 9’). Το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε την ομάδα του Μόντε Κάρλο στο +12 (26-14) όντας το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης κόντρα σε μια κακή νωχελική Μπαρτσελόνα.

Σε τρομερή κατάσταση η Μονακό, διατήρησε το προβάδισμα της σε επίπεδα ασφαλείας

Ο Τάρπεϊ έδωσε σκορ με την είσοδο του στο δεύτερο δεκάλεπτο (+13, 29-16), με τον Μπριθουέλα να απαντά από μακριά για το 29-19. Οι Μονεγάσκοι είχαν βρει ρυθμό στην επίθεση σούταραν με καλά ποσοστά από τα 6.75μ. (4/9τρ.), με τον Μπεγκαρίν να εκτοξεύει για πρώτη φορά την διαφορά στο +15 (36-21 στο 14’). O Μπριθουέλα (8π.) μαζί με τον Κλάιμπερν (9π.) πάλευαν μόνοι τους για τους Μπλαουγκράνα που δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό του παιχνιδιού, με την Μονακό να διατηρεί το προβάδισμα της σε επίπεδα ασφαλείας (+17, 47-30 στο 18’). Οι παίκτες του Πασκουάλ απάντησαν με ένα γρήγορο 5-0 με την ομάδα του Μόντε Κάρλο να κλείνει το πρώτο μέρος στο +14 (49-35) έχοντας βάλει τις βάσεις για την πρόκριση στα play-offs.

Έχασε την συγκέντρωση της η Μονακό, ροκάνισε την διαφορά δια χειρός Βέσελι η Μπάρτσα

Με γρήγορο 4-0 σερί μπήκε η Μονακό στο δεύτερο μέρος, στέλνοντας για πρώτη φορά την διαφορά στο +18 (53-35). Η Μπαρτσελόνα μείωσε (53-39), ωστόσο αδυνατούσε να περιορίσει επιθετικά τους Μονεγάσκους που είχαν σταθερά το πόδι στο γκάζι. Ο Βέσελι έδωσε σκορ μέσα από το ζωγραφιστό (8π.) μειώνοντας στο -11 (54-43 στο 24’), με τον Σενγκέλια να ρίχνει την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα (-9, 56-47 στο 27’). Η Μονακό είχε χάσει την συγκέντρωση της και στις δυο πλευρές του παρκέ, ο Βέσελι μείωσε εκ νέου (-7, 56-49 στο 28’), με το Πάντερ να κάνει το παιχνίδι ντέρμπι στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου (58-53).

Η Μπαρτσελόνα έβαλε πίεση στην Μονακό, οι Μονεγάσκοι άντεξαν και έκλεισαν ραντεβού με τον Ολυμπιακό στα play-off

Με γκολ-φάουλ του Οκόμπο μπήκε η Μονακό στο τελευταίο δεκάλεπτο (61-53), με την Μπαρτσελόνα να απαντά άμεσα για το 61-56. Ο Τζέιμς μοίραζε πολύ καλά την μπάλα στους συμπαίκτες του (8ασ.), με τον Οκόμπο να στέλνει την διαφορά στο +9 (65-56 στο 33'). Ο Μάρκος απάντησε με τρίποντο για το 65-59, με τον Ντιαλό να σκοράρει με το ίδιο νόμισμα (68-59 στο 34'). Ο Μάικ Τζέιμς με νέο τρίποντο επανέφερε την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (+11, 72-61 στο 36') και την Μονακό να ελέγχει τον ρυθμό στο κατάλληλο σημείο. Ο Κλάιμπερν έδωσε οξυγόνο στην ισπανική ομάδα με τρίποντο (-8, 74-66 στο 37'), με τον Μάρκος να μειώνει εκ νέου (74-68) βάζοντας έξτρα πίεση στην ομάδα του Μόντε Κάρλο. Οι παίκτες του Μαρκοϊσβίλι έβγαλαν μια καθοριστική άμυνα, με τον Μπλοσογκέιμ να βάζει κρίσιμο τρίποντο για το 77-68 στο 38'. Ο Πάντερ έχασε δυο κρίσιμα σουτ για να μειώσει το γαλλικό προβάδισμα, με τον Μάρκος να χάνει ακόμα ένα ελεύθερο τρίποντο σε κρίσιμο σημείο. Η Μονακό κρατούσε τη νίκη στα χέρια της μέσω της άμυνας της, ο Κλάιμπερν μείωσε σε 77-70 με τον Ντιάλο να διαμορφώνει το 79-70 28'' πριν το φινάλε. Η Γαλλική ομάδα πήρε τελικά τη νίκη 79-70 με και έδωσε ραντεβού με τον Ολυμπιακό στα play-off η Μονακό.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 49-35, 58-53, 79-70.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης.