Η Μπουρζ έκανε το break μέσα στην Τουρκία με 72-60 και πήρε προβάδισμα στους τελικούς του Eurocup.

Η γαλλική ομάδα με τρομερή εμφάνιση σόκαρε τους Τούρκους, που ήταν το φαβορί, κι έκανε το 1-0 στους τελικούς του Εurocup, με το επόμενο παιχνίδι να είναι στην έδρας της και με νίκη να κατακτά το Eurocup και να κλείνει θέση για την Euroleague.

Το Game 2 της σειράς των τελικών είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη (28/4), εκεί που η Μπεσίκτας θα πάει με την πλάτη στον τοίχο και η Μπουρζ θα έχει match ball τίτλου.

Πρώτος σκόρερ για τη γαλλική ομάδα ήταν ο Άνταμ Μοκόκα με 14 πόντους (9 ριμπ.), με τον Ασεμιάν Μουλάρ να προσθέτει άλλους 13. Στους 11 ο Βίνσεντ Μίτσελ.

Από την πλευρά της Μπεσίκτας, μοναδικοί διψήφιοι ήταν οι Άντονι Μπράουν και Άντε Ζίζιτς με 14 και 13 πόντους αντίστοιχα.

Tα δεκάλεπτα: 10-18, 26-35, 41-55, 60-72